亞培6產品疑變質 下架近200萬罐

2018-09-09

另「葡勝納」也傳結塊 食藥署將擴大調查

〔記者吳亮儀、蔡亞樺／綜合報導〕營養食品亞培「原味安素」、「腎補納」、「普寧勝」、「管灌安素」、「健力體」及「愛美力HN」等六項產品因有瑕疵，衛福部食藥署本月七日宣布全台預防性下架，截至昨晚已下架近兩百萬罐產品；另傳出亞培另一項產品「葡勝納」也有結塊等變質情形，食藥署宣布將擴大調查，納入稽查對象產品。

市占率高 影響不少民眾

亞培產品市占率高，六項產品下架影響不少民眾。食藥署副組長魏任廷表示，針對這次事件，食藥署會加強亞培公司相關產品的邊境管理、提高抽驗率。根據食安法規定，業者若發現瑕疵品，即應主動停止製造、加工、販賣及辦理回收，並通報公司所在地的主管機關，否則可處三萬至三百萬元罰鍰；若情節重大，可廢止其食品業者登錄。

至於新傳出專供糖尿病患者使用的「葡勝納」出現結塊情形，魏任廷說，將請台北市衛生局持續調查客訴情形，督促該公司全面清查市面上流通產品品質。

亞培公司六日發表聲明，指出六項產品品質出問題後，就未再發布任何訊息；記者昨致電亞培公司委託的公關公司詢問是否有進一步聲明？公關公司表示，未接獲亞培任何通知。

下架期限 北市今全面抽查

北市府參議兼代衛生局科長王明理表示，今天下午五點起，將到連鎖藥局、醫院、大賣場等通路全面抽查，若查獲未下架的產品，依照台北市食品安全自治條例，可開罰三萬至十萬元，視違規情節裁量罰鍰，外縣市一旦查獲，也可依食安法規範開罰三萬元。

藥師反映 退換貨機制混亂

另傳出有藥師反映，亞培的退換貨機制混亂，若民眾未持發票或購買證明，恐無法退貨。王明理表示，目前尚無接到民眾反映無法退貨，但退換貨遇到問題，可向衛生局提出申訴，若協商破裂則轉由消保官處理。

消費者如有疑慮，可撥打亞培公司消費者服務電話0800-036688，或電洽台北市民當家熱線1999，或食藥署食安專線1919。