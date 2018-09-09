交通部協調疏運 滯日旅客返台

2018-09-09

〔記者楊綿傑、朱沛雄／綜合報導〕日本關西、北海道分別遭受颱風、地震襲擊，對外交通大受影響，日方積極搶修之下，關西機場及新千歲機場已陸續恢復運作，受到延遲的台灣旅客，也在交通部協調航空業者疏運下，陸續順利返台。

長榮航空BR-165班機滿載三一○名旅客昨日傍晚從北海道新千歲機場飛抵桃園機場，旅客們下飛機後面露笑容，旅客李太太說，她與先生帶著襁褓中的兒子去北海道自助旅遊，地震當時真的很大，跟台灣的「九二一地震」一樣可怕，地震完後就斷電了，非常擔心小孩要吃奶沒有熱水。李太太說，日本飯店危機處理與服務很好，續住是免費的，也會提供水和飯糰，所幸只多留一天就能回國，「比預期的早」。

關西機場國際線恢復運作後，第一架飛台灣的樂桃航空MM-27班機昨天傍晚抵達桃園機場，旅客郭先生表示，如果樂桃航班取消的話，他們要延後五天才能返回台灣，能夠順利返國，感動得快掉下眼淚。

觀光局昨天統計最新數據，受北海道地震影響延後返台旅行團約四十一團，旅客一二六一人；延後或取消行程旅行團約廿七團，旅客九三五人；受關西機場關閉影響，需延後返台的旅行團約卅團，旅客九八○人；取消行程五十五團，旅客一三七五人。

滯留北海道旅客，目前尚餘一團廿一人於新千歲機場候補中，另有兩個旅行團共四十九人轉往東京再返台。關西機場部分，延後返台旅行團只剩十二團，旅客四一三人；因此取消行程旅行團則有七十八團，旅客二○七二人。