北醫大 與北海道大學結盟

2018-09-09

〔記者吳柏軒／札幌報導〕台灣臨床醫學深獲日本青睞，台北醫學大學二○一二年起接觸日本北海道大學，雙方建立友誼。今年八月底，北醫大再度邀藥學、醫學、營養學等學者，加上旗下醫院醫師，重新規劃雙方學研合作，鎖定運動醫學、臨床藥學等專業領域，明年更將主辦台日聯合研討會，加深雙邊互惠。

台日雙邊共有六校定期舉辦聯合研討會，日本有北大、九州大學、東北大學、長崎大學等，台灣則有北醫大、陽明大學等，彼此交流教育、醫學等領域專業。

北醫大校長林建煌說，北醫大藥學院、醫學院及護理學院近年跟北大固定互送學生海外短期見習，明年藥學院也將派青年教授赴北大，未來更將在日本設立辦公室，專責處理交流事宜。北大藥學院院長佐藤美洋表示，北大基礎研究厲害，北醫大臨床醫學強，因此選派師生赴台灣參與醫院見習。

北大附設醫院和衛福部雙和醫院（委託北醫大經營）也有合作計畫。雙和醫院院長吳麥斯說，彼此發展領域都鎖定骨科、胸腔、神經及AI等，有共同目標與計畫，未來雙方將持續交換醫師、交流研究及技術等。

北醫大醫學工程院院長陳志華也說，北大十年前推廣棒球投手健檢，設計整套運動傷害檢測療法，免費幫北海道境內國、高中投手檢查，承諾將儀器與方法引進台灣，讓台灣選手受惠。