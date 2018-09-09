百年紅葉溫泉旅社 爭取老建築再生

2018-09-09

〔記者花孟璟、陳昱勳／綜合報導〕花蓮縣萬榮鄉「紅葉溫泉旅社」日治時代是日本警察療養所，迄今近百年，旅社主要的立面建築及廣大庭院、圓形噴水池及門口兩棵大蘇鐵，仍大致保持原貌。旅社第三代呂淑真昨出席文化局「私有老建築保存再生計畫」說明會，表達有意願爭取。

紅葉溫泉旅社在二次大戰後日本人離開，由一對老夫婦管理。呂淑真的祖父是新竹關西的客家人，戰後循著客家人二次移民東部的腳步，到紅葉溫泉旅社工作。老夫婦退休後由呂家接手。不過呂家只有地上權，土地為萬榮鄉公所所有，需每年繳租金。

呂淑真在老房子長大，她說早期長輩沒有文化保存的概念，比如日本建築地基原有架高，不過目前牆壁外圍可能為了防雨水用水泥封住，反而導致濕氣排不出、白蟻孳生。她希望爭取補助後恢復木造走廊原貌，封住外牆的水泥也拆除，讓老建築重新呼吸。

她說，瑞穗新的溫泉旅館一家一家開，許多客人都是因為喜歡老房子的美，才特別到紅葉泡湯；唯有保存珍貴的老建築特色，才能有市場區隔。

花蓮縣文化局昨起展開四場巡迴說明會，首場瑞穗鄉說明會在紅葉國小隔壁的楊守全校長故居舉行。楊校長故居也是日本老宿舍，在家屬維護下保持完整。而除了萬榮鄉紅葉溫泉旅社，壽豐鄉豐田「醫生的家」也表達申請意願。

文化部的私有老建築保存再生計畫，是針對「沒有文化資產身分」的私有老屋屋主通過地方政府初審、文化部複審者，即可獲補助，最高補助五十％。目前文化部已通過七件申請案，分別為高雄市四件、嘉義市一件、台北市兩件。

花蓮縣文化局補充說，許多私有老建築屋主擔心被文化資產保存法綁住，限制很多，這項計畫由屋主自行提案申請，獲補助後將由建築師團隊到場現勘，依照老建築年代的建築特色設計規劃，屋主的義務是保持原建築十年。

文化部提醒，若地方未協助辦理申請案，可直接向文資司遞案，一樣可進行初、複審。