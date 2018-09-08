「肌筋膜」緊繃 滾筒按摩助放鬆

2018-09-08

文／胡椀婷

您是否常在工作一整天後或運動後覺得肌肉僵硬、痠痛，因此深受困擾？這可能是「肌筋膜」緊繃造成！

肌筋膜是包覆在肌肉外圍的一層結締組織，當它長期受到不當刺激時，如長期維持不良姿勢或運動後肌纖維修復過程中沾黏，都會讓它變得緊繃。若有前述情形，可以嘗試使用滾筒按摩放鬆！

滾筒按摩是利用外在壓力和滾動的過程，破壞沾黏組織、恢復肌筋膜彈性，進而增加血液循環、減輕運動後的疼痛和肌肉緊繃，以及增加身體靈活度。

◎滾筒按摩放鬆小腿後側（以右側為例）（圖1）

●將滾筒放在右小腿下方，左腳彎曲踩地。

●雙手撐地，利用膝蓋彎曲伸直，來回按摩小腿後側。

●以大約1秒1次的速度，重複15-20次。

◎滾筒按摩放鬆上背部（圖2）

●將滾筒放在上背部，雙腳彎曲踩地，雙手抱頭後方。

●利用雙腳彎曲伸直，來回放鬆上背部。

●以大約1秒1次的速度，重複15-20次。

◎滾筒按摩放鬆頸部肌肉（圖3）

●躺姿下，將花生球放在頸部後方。

●可以配合點頭、仰頭動作，加強按摩效果。

●可按摩1-2分鐘。

◎注意事項：

●有骨質疏鬆者不建議使用滾筒。

●以自身能忍受的疼痛範圍為考量。

●過程中配合呼吸，勿憋氣。

●滾動速度要緩慢一致。

（作者為癒健物理治療所物理治療師）