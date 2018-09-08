突然聽不到？ 認識急性神經性聽障

2018-09-08

文／王拔群

聽覺，是人類相當穩定的重要感官之一，人類在衰老的過程中聽覺會慢慢衰退，但聽覺不太容易在短時間發生劇烈的變動。通常除耳垢栓塞、耳朵浸水或是外中耳的急性發炎，耳朵如果突然聽不見，就要考慮各種不同疾病的可能性。

所謂「急性神經性聽障」就是在很短的時間內，耳蝸或聽覺神經出現問題造成的聽覺下降，有時病人會感覺如電話被掛斷一樣，突然聽不到外界的聲音，部分病人並沒有全部失聰，病人耳朵有鼓脹阻塞感，周遭聲音感覺比較模糊。

突發性耳聾 1/3患者可回復

常見也最知名的急性神經性聽覺障礙是「突發性耳聾」，這種疾病的發生原因不明，應該是病毒感染引起，造成病人聽力急速喪失，標準方法是趕快使用類固醇加以治療，大約有1/3的病人會回復到正常的聽力。

伴隨頭暈 恐是梅尼爾氏症

另一個常需鑑別診斷的是「梅尼爾氏症」引起的神經性聽覺衰退，這種疾病發作時聽覺損害的感覺比較模糊，病人常描述耳脹耳塞。聽力圖上常常看到的是典型的低頻神經性聽力障礙，很少看到所有的頻率聽力都下降。

「梅尼爾氏症」的聽力障礙是可逆性的，因此與突發性耳聾分別非常重要，須詢問病人是否有頭暈的病史，要趕快加以治療。

另外一種相當常見的急性神經性聽覺障礙是由巨量的噪音引起的，病人暴露在強大的噪音當中，例如喜慶的音樂或廟會的鞭炮聲，有時會造成內耳神經的傷害，會造成急性神經性聽力障礙及輕微的頭暈狀況，尤其是以面對噪音側的耳朵為甚，治療的方式是避免噪音多休息，以及服用類固醇或血液循環製劑，病人因為發病的原因非常清楚，診斷有賴於醫師詳細的問診，除非受傷情況太嚴重，否則治癒的機會相當不錯。

此外，少部分病人對於耳毒性藥物如健他黴素、阿斯匹林、奎寧類藥物有特殊感受性，使用這些藥物後會發生急性耳毒性現象，這類病人須趕快停止藥物以防止副作用擴大，也可以使用一些內耳藥物加以協助，還是要靠醫師詳細的詢問病史找出病因，才能夠擬定正確的治療方向。

急性神經性聽覺障礙有許多治療的方法，最重要的是趕快找出發病的原因，並儘快啟動治療，同時應避免內耳再次的刺激，多休息、少吃鹽分高的食物，這是所有急性神經性聽覺障礙治療的共同原則。

（作者為國泰綜合醫院耳鼻喉科主任級主治醫師）