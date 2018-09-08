喝酒助眠？ 只會讓你「睡不好」

2018-09-08

文／周舒翎

有許多失眠的人可能在嘗試許多幫助睡眠方法失敗後，最後選擇用酒精來幫助自己入眠。

多夢、頻尿又易醒

酒精是一種中樞神經抑制劑，所以對於想忘卻一些煩心的事快速入眠的一些人效果是不錯的。但酒精的好處僅在前半夜，它可以縮短入睡時間的，也會增加一點點前半夜的深度睡眠；但到了下半夜，酒精對於睡眠的干擾就出現了，你會感覺自己的夢變多了，尿變多了，醒來的頻率也變多，所以把上半夜的快入睡，及後半夜的種種干擾睡不好來平均，事實上酒精對於整體睡眠的影響還是弊大於利的。

另外，酒精也會增加後半夜出現睡眠呼吸中止症、夢遊、說夢話，還有醒來記憶力不佳。甚至酒精對於肝腎腸胃的負擔。所以喝酒入眠是得不償失的。

如果你現在正在用這種不佳的方式入眠，你可以先試試先建立所有跟睡眠相關的好習慣，強健你的睡眠體質，然後，一步步減少喝酒量。

◎強健睡眠體質的做法：

●規律的運動，但不要在睡前的3小時；運動是克服失眠及酒精的根本。

●傍晚後不用含有咖啡因、酒精，或尼古丁的物質。

●床是用來睡覺及性行為，不是用來看3C產品的。

●晚上睡覺時，室溫涼爽宜人。

●睡醒的時間要規律。

如果用酒時間長，記得戒酒不宜突然不用，有計畫的減少用量，可以降低身體的不適感，也較能成功。

但如果在這個過程中，覺得太煎熬，可以請身心科醫師幫忙，也許適當的助眠藥物可以讓入睡的過程更順利。

（作者為振芝心身醫學診所臨床心理師）