《謠言終結站》吃維他命B1驅蚊？ 醫：無稽之談

2018-09-08

記者張聰秋／彰化報導

進入登革熱流行高峰期，防疫成話題，網傳口服維他命B1可驅蚊，讓體質變成能對抗蚊子叮咬，對此傳言，醫師和彰化縣衛生局均駁斥。醫師強調，會不會被蚊子叮與人體汗味、氣味、體溫有關，與吃營養品無關，網傳之說根本是無稽之談。

網傳內容為：「在相同的區域裡，有些人會被叮得滿頭包，有些人卻不會，想讓自己的體質變成可以對抗驅蚊的體質，可以每天口服1到2顆100毫克內的維生素B1，以此改變體質變成可抗蚊體質，讓自己身上的氣味，散發出能驅蚊的味道，蚊子就不敢靠近，就不會被叮。」

防、殺蚊 都無關維他命

對此傳言，彰化基督教兒童醫院兒童腎臟科主任錢建文說，人吃下維他命B1會散發出維他命的味道，往往就只有吃下後解第1次小便，尿液散發出來維他命的味道，味道就只有那麼一下下，不可能會因為吃了維他命B1便能持續從身體散發出驅蚊的味道，網傳之說毫無科學臨床研究，就連噴維他命B1能驅蚊的傳言，也沒有獲得驗證，能否驅蚊跟吃或噴維他命B1都無關。

衛生福利部彰化醫院感染科醫師莊佳慧也說，會不會被蚊子叮，與人的體溫、汗味和身體香水氣味有關，好比易出汗，就會比較容易引來蚊子，要防蚊、驅蚊物理防治才重要。

莊佳慧表示，白線斑蚊、埃及斑蚊是傳播登革熱主要病媒蚊，這2種蚊子最常在「朝九晚五」出沒，民眾儘量避開早上和傍晚這段時間進出孳生蚊蟲的場所，減少被叮咬的機率。

清除孳生源 防疫根本

彰化縣衛生局長葉彥伯表示，經查現有文獻，尚無科學證據支持上述吃維他命B1可驅蚊的網傳說法，要遠離蚊子最直接有效的方法就是消滅蚊子，生活環境四周避免讓容器積水孳生蚊蠅，落實「巡、倒、清、刷」4步驟，保持容器乾淨，徹底清除蚊蟲孳生源，才是防疫之道。