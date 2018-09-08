登革熱延燒 彰化校園疑群聚感染

2018-09-08

全校師生全面快篩

〔記者劉曉欣、顏宏駿、黃旭磊、林惠琴／綜合報導〕登革熱疫情延燒！

3國中生前晚發燒就診

彰化縣某國中出現疑似登革熱群聚感染，前晚三名念不同班的學生因發燒各自就診，疑似登革熱病例，由於學生來自同一所學校，又都是在八月底發病，共同活動地點為學校的戶外空間，因此全校師生進行快篩，校園暫停對外開放，進出也一律管制。

校方表示，三名學生快篩呈現「疑似感染」的陽性反應，不過檢體要進一步檢驗才能確定；衛福部疾管署副署長羅一鈞表示，檢驗結果預計今日出爐，由於這些學生近期無出國史，也無台中、新北等地活動史，若證實是登革熱，可能為彰化縣今年首見本土登革熱，但與其他縣市群聚感染應該無關，也尚無法斷定是否疫情擴大，有待進一步找出感染源而定。

彰化縣衛生局長葉彥伯指出，校園公共空間對外開放，不排除有民眾帶入病毒，將採集群聚個案檢體，委請疾管署與其他縣市群聚檢體的病毒株比對。

葉彥伯說，三名學生都發燒，其中一位出現疹子，都是非典型症狀，目前都住院治療，該校將進行為期兩星期的健康管理。

校方說，學校已全面發放防蚊液，也允許學生穿長袖衣服，全面清查校內七十五處積水處，有五處發現孑孓，均已清理完畢。

旗津中洲爆疫情 搭船量體溫

高雄旗津中洲一帶也爆發登革熱群聚感染，新增個案為小港區店鎮里五十多歲男性，為高雄市第四例本土個案工作地（旗津區中洲里）接觸者，兩人都是第三型登革熱，共同點就是旗津工作地，感染源調查中。

高雄市疾管處長潘炤穎表示，高雄第四例本土登革熱個案工作地位於輪渡站旁，往來人數眾多，附近家戶棄置輪胎孳生孑孓，廢棄水塔內有大量積水及病媒蚊，可能帶有病毒。衛生局疾管人員昨日上午於中洲渡輪站，針對上班時段渡輪，於航程中量測體溫。