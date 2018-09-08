非洲豬瘟中國擴散 恐蔓延亞洲

2018-09-08

聯合國警告疫情跨境恐難避免 東南亞風險最大

〔編譯陳正健、記者吳欣恬／綜合報導〕聯合國糧農組織（ＦＡＯ）七日發布聲明警告，非洲豬瘟（ＡＳＦ）正在中國快速擴散，疫情「幾乎確定」會蔓延至其他亞洲國家，以養豬業興盛的東南亞國家最具風險，因中國多起病例間相隔逾一千公里遠，意味疫情可能跨越國境。

中國一個多月共13起病例

八月三日中國檢測出首例非洲豬瘟，短短一個多月內，共有六省十八個農場或屠宰場發現疫情，九月六日一天內又添四例，迄今共計十三起。為此，ＦＡＯ本週在泰國曼谷召開緊急會議，十二國的獸醫當局、相關人士及專家學者共商防疫對策。

糧農組織緊急在泰國研商

ＦＡＯ首席獸醫師魯布勞瑟指出，非洲豬瘟恐具毀滅性，因現今沒有疫苗，沒有治療方法。病毒相隔千里進入中國原因，可能源於加工豬肉產品運輸，而非活體豬隻的移動傳播。

非洲豬瘟病毒生命力強，可在餿水、飼料或腌製豬肉中，存活數週或數月之久。法國農業研究和國際合作組織動物流行病學家羅傑分析，越南最具風險，因為與中國相鄰，有頻繁貿易往來。

病毒生命力強 尚無治療方法

泰國採取有力的生物安全措施，可能傷害較輕。菲律賓屬於島國，可受地理屏障保護。寮國及柬埔寨等國亦具風險，因為較差的獸醫服務，防疫準備較不足。

據信，中國的非洲豬瘟病毒源自俄羅斯，俄國去年曾爆發疫情，兩國病株部分基因序列一致。有一說是美中貿易戰導致，今年四月，北京提高美國豬肉關稅後，鋌而走險從俄國進口豬肉。前中共總書記趙紫陽的秘書鮑彤受訪時抨擊，疫情爆發已逾一個月，中國人民完全不知道當局該負什麼責任。

與中國一海之隔的台灣也感受到威脅。農委會和衛福部跨部會啟動「安康專案」，稽查市售肉製品，竟在台北市南門市場查到疑似來自中國的金華火腿。

台北竟有疑似中國的金華火腿

「金華火腿怎麼可以進來？」林聰賢指出，中國疫情不夠透明，以目前公布的情況，傳播速度這麼快，應該是擴散了。

他指出，非洲豬瘟病毒最麻煩的就是冷凍的環境下還能存活一千小時，又耐酸鹼，加工製成火腿也難保不會有病毒，且火腿很容易夾帶。

農委會副主委黃金城表示，在南門市場查到的金華火腿，是否來自中國還待進一步鑑定，如果確定來自中國，且涉及走私，帶進來的人恐將涉及刑責。

非洲豬瘟#中國擴散#聯合國