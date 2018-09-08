中秋連假前後 國5「朝6午3」免費

2018-09-08

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕中秋節廿二至廿四日連續假期國道疏運措施昨出爐，交通部長吳宏謀拋出的日間離峰免費措施確定實施，九月廿一日及廿五日的上午六點至下午三點國五將暫停收費，是國道首次實施連假前、後日間免收費措施，能否吸引民眾提早或延後使用國五分散車流，亟待觀察。

高公局長趙興華表示，西部國道單一路段單向每小時容量可達六千輛次，但國五因雪山隧道通過量有限，每小時通行量僅兩千五百輛次，已達上限。不過假期前、後一日上午六點至下午三點，國五道路尚有約七千輛次容量，因此於該時段試辦日間免費措施，期許分散尖峰時段車流。

趙興華也建議民眾多利用大眾運輸，因國五有大客車優先通行措施，可較自行開車減少三十分鐘以上行車時間。

中秋連假是今年最後一個連續假期，高公局預估連假首日車流量達一百二十百萬車公里，交通量是平常日的一．四倍；若單看南下路段，預估車流量七十百萬車公里，更是平常日的一．六倍。高公局交管組長卓明君表示，連假首日上午至中午國一內湖至頭份、國三木柵至香山路段各交流道南下路口，將實施高乘載管制。

中秋連假國道通行費均採單一費率，小型車每公里○．九元，無長途折扣費率、無二十公里優惠里程；國三新竹系統至燕巢系統，通行費享八折優惠；每日凌晨○點至五點全線暫停收費。

高公局特別提醒卅個重點壅塞時段、路段，行車時間是平常的三至七倍之多，包含連假首日上午國一南下楊梅至新竹系統、彰化系統至埔鹽系統；國三南下三鶯至關西、茄冬至西濱、烏日至霧峰；國五南下南港系統至坪林等。

不過對於首度試辦日間免收費措施，逢甲大學運輸與物流學系副教授李克聰並不看好，他表示，這會讓未來推動差別費率要加價更困難，也可能造成不正常塞車情況，若未來差別費率都是用免費不加價方式，國道基金收支可能逐漸失衡，「這種措施完全不專業」。