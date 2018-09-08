關西機場國際線重啟 樂桃今3班往返

2018-09-08

〔駐日特派員林翠儀／東京七日報導〕受強颱燕子襲擊而關閉的關西國際機場傳來好消息，廉航樂桃航空十二架次國際航班預定八日重啟，包括飛往台北（桃園）的三個班次及韓國首爾、香港與中國上海等地。北海道札幌新千歲機場國內線七日上午十一點復飛，國際線預定今日重啟，北海道新幹線和札幌市營地下鐵也已重新運行。

關西機場國內線部分航班已於七日重啟，使用第二航廈的樂桃航空搶頭香於上午十一點五十分飛往新潟，七日共有十九個航班起降，僅達平常國內線運量的三成。而全日空等航空公司使用的第一航廈，最快一週後重啟，受損的機場聯外橋樑已於清晨五點左右開放部分車道雙向通行，但目前仍只開放機場接駁巴士進出。

日本國土交通相石井啟一也公布關西機場的復舊計畫，遭海水淹沒的Ａ跑道預定九月中旬才能修復重啟，聯外橋樑於兩週後修復，但通往機場的鐵道需要一個月後才能通車。

日本國土交通省正協調神戶機場和伊丹機場，在關西機場完全恢復運作前，分擔國際航班起降量。

新千歲機場僅恢復6成輸運 擠滿旅客

至於受強震影響而關閉的北海道新千歲機場，因航廈天花板有部分崩落，加上停電，六日全日封閉、七日上午十一點重啟國內線航班。由於航班僅恢復六成輸運，機場擠滿搶購機票的民眾，場面十分混亂。

行駛於新函館北斗車站至東京車站的北海道新幹線，以及連接札幌和新千歲機場的電車「快速Airport號」，已恢復運行，班次減為每卅分鐘一班。其他包括札幌市營地下鐵和路面電車也陸續恢復行駛，但班次均有減少。

高速公路「日高自動車道」，日高厚賀交流道到苫東中央交流道路段因路面龜裂封閉，市內公車和連結城市間的高速巴士，也因市區交通號誌失靈，七日仍暫停營運。