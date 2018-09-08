北海道強震後 今全面復電

2018-09-08

已釀18死21人失蹤

〔駐日特派員林翠儀／東京七日報導〕日本北海道六日凌晨遭七級強震（日本標準）重創大停電，七日已有部分地區陸續復電，停擺的陸空交通逐步恢復。經濟產業相世耕弘成昨晚宣布，北海道可望在八日全域恢復供電，震央厚真町因大規模走山，周邊多處民宅遭掩埋，至七日晚間已知造成十八人死亡、廿一人下落不明。

駐日代表謝長廷七日親赴北海道札幌辦事處協助國人，謝長廷從東京派遣兩位人員，已提早於七日上午抵達札幌支援。札幌辦事處處長周學佑回報，辦事處大樓上午已恢復供電，一樓所設緊急服務中心仍照常執勤運作，繼續提供飲水、簡易食品及手機充電器，一樓大廳及五樓辦公室仍有廿名以上我國旅客洽詢與求助旅行事項。

這次地震災情主要集中在震央附近的厚真町、苫小牧市，日本放送協會（ＮＨＫ）報導，十八名死者中有十五人在上述兩地罹難，厚真町的吉野地區目前還有廿一人下落不明，可能被壓在倒塌的住宅內。

震災發生後，日本警消及自衛隊人員已出動搜救犬和機具到當地搶救，部分民宅不但傾倒，還被埋在土石堆裡，影響救援速度，多位當地民眾連夜在現場呼喚失聯親人，不願離去。

震災後因火力發電廠停擺，全道陷入大停電，日本首相安倍晉三下令搶修後，停電問題七日逐漸解決，至午間已有五成地區恢復供電，經產相世耕弘成也於晚間宣布八日可望全域復電，但在電力恢復之前，呼籲民眾節電。

交通、觀光和酪農產業 災損不輕

北海道發生史上最大七級強震，除震央地區外，其他地區並無重大災情，但因全道大停電波及陸空交通、觀光和酪農產業，災損不輕。日本政府已出動兩萬兩千名救災人員與自衛隊員，全力協助搜救與恢復基本民生設施，由於近日北海道可能降下大雨，當局也呼籲民眾小心土石鬆動帶來損害。