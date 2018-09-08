我札幌辦事處應變 服務不打烊

2018-09-08

〔記者李欣芳、彭琬馨、施曉光／台北報導〕北海道發生強震，目前仍有不少台灣觀光客滯留在北海道，行政院長賴清德昨指示外交部及交通部觀光局協助滯留北海道的我國國民回國。行政院發言人谷辣斯‧尤達卡（Kolas Yotaka）表示，台灣的救災隊已經待命，隨時可前往北海道協助日本救災。

我救災隊已待命 隨時可出發

北海道六日凌晨發生強震，全境斷電、對外交通工具也幾乎全數中斷。駐日代表謝長廷第一時間在臉書貼文說明駐外單位人員配置情況，卻被民眾罵翻。外交部表示，謝長廷昨下午已搭機前往北海道協助滯留國人，並慰勉駐處人員辛勞。

至於因燕子颱風造成國際航線中斷的大阪關西機場，外交部亞東及太平洋司參事兼台灣日本關係協會秘書長張淑玲指出，目前已無國人滯留關西機場，發生地震的北海道地區，根據札幌辦事處掌握，仍有八百位國人留在當地，札幌辦事處已在一樓成立緊急服務中心並啟動應變機制，廿四小時提供國人簡單飲水與食物的服務，並幫忙代訂旅館，目前沒有僑民與國人傷亡。

日本接連發生颱風、地震，造成許多台灣民眾留滯日本並對我駐日單位多所抱怨，立法院國民黨團召開記者會譴責駐日代表處，要求外交部查辦相關人員責任並將謝長廷調職，張淑玲為駐外人員的應對沒有同理心致歉，強調會深切反省、檢討。

日媒︰蔡總統日語推特關心

ＮＨＫ報導，台灣的蔡英文總統以日語發推特表示，做為日本良友的台灣，希望與持續發生自然災害的日本一同度過此困難時期。

至於中國有網媒報導，中國駐大阪總領事館派十五輛遊覽車到關西機場，營救七五○名受困中國旅客。黨政高層表示，實際上，各國大使館也都沒有派車接送遊客，但在部分媒體的轉發及中國內容農場的推波助瀾下，變成我駐外使館的困擾。