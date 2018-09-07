強冠劣油案團訟 172人每人只賠9千

2018-09-07

〔記者張文川、陳宜加／綜合報導〕二○一四年爆發食安風暴，劣油、假油、混油「連環爆」，消費者基金會幫消費者打團體訴訟，向黑心油業者求償，其中一案是替二七九位消費者，向強冠公司負責人葉文祥和下游十七家廠商求償三三六四萬餘元，台北地院昨宣判，判葉文祥與強冠等十五家廠商，應連帶賠償其中一七二位消費者每人九千元，共應賠一五四萬八千元，只有三家廠商免賠。可上訴。

被害消費者每人求償三萬元的「非財產損失」，和三倍懲罰性賠償金，但法官認為過高，判准應賠每人三千元的非財產損失，與兩倍懲罰性賠償金六千元。未獲賠的消費者多因消費日期久遠，未能證明買到的是黑心油食品。

消基會董事長游開雄表示，將再提上訴。游開雄說，消基會求償每人三萬元，為依據食安法修正後的求償上限，法院僅判賠三千元，明顯偏低。黑心食品多為經年累月長期吃下肚，消費者難以證明生理危害，且業者經精煉或其他方法改變檢驗數據，法院若輕判，難嚇阻不肖業者。

大統混油案 每人獲賠3.2萬

十七家下游業者中，十四家廠商應與強冠公司負起連帶賠償責任，其中，味全應連帶賠償六十五人、五十八萬五千元，金額最高；奇美食品廿六人、廿三萬四千元；味王廿一人、十八萬九千元；味丹十七人、十五萬三千元；乖乖十人、九萬元；廣達香九人、八萬一千元等。

黑心油案件當年滾雪球爆發後，求償聲浪四起，經協調，由消保會受理「大統混油」求償案，消基會則代理消費者，分別向頂新、正義、強冠、北海等四公司與下游，提起四件團訟，總求償金額逾億元。

其他三件求償案，「正義頂新豬油案」二五七名受害者求償三三○六萬元，去年一審判正義油品須賠四十萬五千元，已上訴二審；「頂新黑心牛油案」二八六人求償三二二五萬元，去年底一審敗訴，也已上訴；「北海噁油案」四十三人求償四九九萬元，法院去年裁定停止訴訟程序，待刑事結果出爐再續行審理。

消保會處理的大統長基混油案團訟，去年達成和解，二八四○名消費者共獲賠九一○五萬餘元，平均每人三萬二千元。