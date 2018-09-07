囤積民生必需品 最重擬處3年刑責

2018-09-07

〔記者吳政峰、吳欣恬／綜合報導〕今年二月發生衛生紙之亂，一度傳出廠商囤貨不賣，消費者人心惶惶。法務部為杜絕囤積民生必需品來哄抬價格的行為，決定在「刑法」的妨害農工商罪章中，加入囤積抬價「行政院公告的民生必需物品」的處罰，最重可判刑三年，草案公告到十一月五日，若外界無意見，將送行政院審議。

現行「刑法」妨害農工商罪章二五一條，已有處罰意圖抬高價格，囤積民生飲食必需品及工業必需品，無故不在市場上販售的行為，但對於如衛生紙之類的基本民生必需品，則無罰責。

刑法現有罪章 無民生必需品罰責

行政院日前開治安會報時提及此事，法務部檢視相關條文，與公平交易委員會和司法院討論後，認為可在同條中新增處罰囤積哄抬「經行政院公告與維護國民健康、衛生及基本生活所需之民生必需物品」價格的行為，遂提出修正案，日前公告。

法務部指出，重要民生必需品若被人為操縱，從事不當行為，將影響國民生活安定，阻礙社會經濟發展，且國民健康與衛生保障屬於基本生存需求，若有廠商惡意囤積這類商品，恐重創人民權益，因此有處罰的必要。

主計處︰市場機制不會讓廠商亂漲

至於如何定義民生必需品？法務部解釋，一般民生物品甚多，哪一種囤積會受處罰，應讓人民清楚知道，避免擴大到所有民生物品，國家肩負維護國民健康與衛生的義務，了解實際供需狀況，因此草案授權給行政院公告民生必需品，以符合授權明確性原則。

主計總處官員昨日則表示，四、五月衛生紙確實有漲價，但近幾個月業者加強促銷力道，價格月增率一度轉呈下跌，顯示「市場機制不會讓廠商想漲就漲」。

此外，今年上半年高麗菜、洋蔥、大蒜、香蕉、鳳梨等農產品陸續發生生產爆量、價格崩跌。監察院昨通過監委江綺雯、林雅鋒的調查報告，認為農委會長期未落實生產目標、產銷失衡，調控機制明顯失靈。

農糧署署長胡忠一表示，會按照調查報告儘量來做，但有其困難，畢竟台灣是民主自由國家，農民有利可圖搶種，也無法強迫農民不可以種。胡忠一指出，目前農糧署做法就是擴大內需、加強國內行銷、國外出口以及加工，儘量提升附加價值、拉長保存期。尊重監察院調查內容，將會努力改善找更多出路，儘量做得更完美。