校外教學可過夜 教團︰增家長負擔

2018-09-07

〔記者林曉雲／台北報導〕因應十二年國教新課綱強化戶外教育並鼓勵國旅，教育部九月新學年起增加中小學戶外教育（校外教學）次數和時間，由目前一年一次增為一學期一次，且由一天建議延為兩天一夜，一案最高可補助三萬元。但新北市教育產業工會、台北市學校教育產業工會、新北市家長聯盟昨開記者會抨擊，政府是強迫家長買單，用校外教學救國旅，使家長負擔更重，亦未顧及學生安全。

新北市教育產業工會秘書長李曼麗指出，戶外教育是為了讓學生戶外體驗教育，現在卻似乎被政府操作成「救國旅」的工具，延長為二天一夜，增加學校行政負擔及老師維護學生安全的壓力，一個老師如何負責二十多個學生的過夜安全？畢旅是六年級學生參加，戶外教育是擴及全校高中低年級學生，此政策恐窒礙難行。

教育部國教署副署長許麗娟則說明，教育部自九十七年起，每年補助戶外教育，今年原編列四千萬預算，而因十二年國教新課綱預訂明年上路，戶外教育是課程一部分，因此從九月新學年起，額外再編五千多萬元，集中補助兩天一夜戶外教育案，一案補助三萬元、一校可獲補助四案、一個縣市可補助二十校；不過，教育部也強調，戶外教育改成一學期一次是原則，兩天一夜是建議，仍由學校自主決定，並未要家長買單。

許麗娟表示，戶外教育以「學校校園環境為起點，並以學生生活經驗為中心，把握由近及遠之原則」，考量不同年級學生體能負荷，避免舟車勞頓影響學習效果，亦避免至危險地區，確保師生安全，也屬於班級、班群為主的小型戶外教育，計畫中亦支持家長志工共同參與戶外教育協作之相關費用，因此家長是學校推動戶外教育的關鍵角色。