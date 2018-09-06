常喝含糖飲又愛吃肉 不到40歲中風

2018-09-06

記者蔡淑媛／台中報導

36歲的洪姓補習班老師，天天外食、喝含糖飲料，雖然不菸、不酒，但愛吃肉、體形微胖，罹患高血壓也不自知，頭暈、頭痛誤認是感冒，不以為意。直到今年7月的某一天，開完會後突然跌倒、無法言語，右側肢體癱瘓，緊急送醫，血壓高達近200毫米汞柱，昏迷指數11分，診斷為出血性腦中風。

中風前兆 頭痛頭暈是警訊

林新醫院神經外科醫師高定憲指出，近半年已接獲5名不到40歲就中風病例，中風前的症狀不明顯，頭痛、頭暈是一項警訊，但患者往往掉以輕心，等到出現嘴歪眼斜、無法說話、半癱，甚至昏迷才就醫時，常已經中風了。

高定憲表示，洪老師是因為腦部左側基底核出血造成中風，到院時有2公分血塊，先讓他服用降血壓藥控制病情。原本想要他的腦部自行吸收血塊，但第3天仍持續出血，且血塊近4公分，也無法自主張開眼睛，於是趕緊安排手術。但因傳統開顱手術風險高，於是採取低侵入性的立體定位腦部血塊抽吸術，在顱骨開洞1公分，抽吸出血塊，減少腦部損傷。

洪老師在術後1週即可開口說話，住院3週出院時，右癱肢體肌力恢復一半，也能與人溝通，說出完整句子。

高定憲說，患者發現得早、年紀輕，加上採取低侵入性手術，恢復快，預計復健半年，至少可復原8成。

高定憲指出，45歲以下的年輕型腦中風患者在近幾年增加10%，這些人大多有家族史，飲食高油、高鹽、高糖，也不運動，提醒年輕人一定要定時量血壓，同時也要運動，才能保持血管彈性，降低中風機率。