普洱茶消脂解膩 興大證實係金ㄟ

2018-09-06

〔記者蘇孟娟／台中報導〕中興大學找到普洱茶能消脂解膩的科學證據了！興大生物科技學研究所教授曾志正實驗室與興大獸醫教學醫院院長陳文英等費時十年研究，證實普洱茶中的主要多酚「普洱消脂素」，可有效抑制油脂吸收；研究小鼠餵食油脂試驗發現，有服用「普洱消脂素」的小鼠，體重增加比未服用「普洱消脂素」的小鼠少一半，證實「普洱消脂素」是關鍵。

費時10年 找到關鍵元素

興大指出，這項研究成果刊登於九月份「功能性食物期刊（Journal of Functional Foods）」。曾志正指出，從古書或是民眾飲用經驗，多指普洱茶可消脂解膩，卻始終沒有科學實證，研究團隊費時十年，經實驗室分析不同茶種的茶湯成分，結果顯示，相較於其他茶種，普洱茶的水解型鞣酸單寧「strictinin」含量最高，尤其是原始森林野生普洱茶，含量比台地茶高出好幾倍。

研究人員發現「strictinin」可以有效抑制由胰臟分泌的胰脂解酵素，坊間有些減肥食（藥）品，便是利用抑制胰脂解酵素來達到功效，團隊於是將「strictinin」取名為「普洱消脂素」。

陳文英進行小鼠餵食油脂試驗發現，服用「普洱消脂素」的小鼠有效降低經腸道吸收進入血液的三酸甘油脂濃度；食用高脂食物兩個月的小鼠，體重由廿八克增加到四十克，另搭配服用「普洱消脂素」的小鼠，體重則自廿八克增加到卅三克，體重增加約僅一半，且小鼠從糞便排出的三酸甘油脂含量增加。

曾志正指出，「普洱消脂素」僅普洱生茶有高含量，且製成普洱熟茶後，因製程中的高溫，「普洱消脂素」幾乎消失殆盡；除普洱生茶外，綠茶、紅茶等茶類的「普洱消脂素」僅有微量。

熱水沖泡 釋出較快

民眾若要喝普洱茶消脂解膩，約每天以五公克的普洱生茶泡約二千ＣＣ水量，當飲水喝即可，熱水沖泡「普洱消脂素」釋出較快。曾志正另指出，佔台灣八成高山茶品種的「青心烏龍茶」，也富含「茶飢素」可促進腸胃蠕動，消脂養生功效也很不錯。