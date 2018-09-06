養的卡大天／副主廚難忘養育恩 苦尋寄養父母

2018-09-06

〔記者賴筱桐／新北報導〕人稱「阿聰哥」的二十九歲餐廳副主廚莊濱聰，母親在他國小時過世，父親到外縣市工作，他被新北市家扶中心轉介到寄養家庭，寄養父母視如己出，雖然只住兩年半，但寄養父母的恩情讓他難以忘懷；莊濱聰如今事業有成，無奈苦尋不著寄養父母。他說，很思念失散十八年的寄養父母鄭松森與陳美伶，想親手烹煮美食報答恩情。

失散18年 想煮頓飯報答恩情

「阿聰哥」目前任職於新北市最高的景觀餐廳「Asia49亞洲料理及酒廊」，業者每年招待三十名家扶中心的弱勢孩童免費用餐，他有一次忙完廚房工作後與孩子互動，感嘆自己也是家扶的孩子，希望家扶中心能協助他尋找昔日的寄養家庭父母。

莊濱聰回憶，母親在他小學二年級時過世，父親到外縣市謀生，他與三位同母異父的姊姊同住，但姊姊後來各有家庭，無暇照顧他，小學五年級時被安排到寄養家庭，印象中只記得養父是郵差，養母的身材不高、臉圓圓的，經常掛著溫暖的笑容，寄養父母有兩個與他年紀相仿的兒子。

莊濱聰說，小時候住姊姊家時，都是自己一個人打理生活，住進寄養家庭後，幾點睡覺、起床都有人提醒，寄養父母把他當成親生兒子，細心教他寫功課，還讓他參加人生首次的畢業旅行。「那是我第一次有家的感覺，內心好溫暖！」

剛踏入職場時，「阿聰哥」曾回到當年的公寓尋找寄養父母，但寄養父母已舉家搬遷，聯絡電話也換了，很遺憾手邊沒有與寄養父母的合照。莊濱聰說，非常感謝寄養父母的愛與關懷，他才不至於誤入歧途，最大心願就是找到失聯的寄養父母，親手煮一頓飯報答養育之恩。