長期照護老人 要適時排解壓力

2018-09-06

高齡化社會「虐老」案增加 疏於照顧、棄養也涉虐

〔記者吳亮儀、楊綿傑／綜合報導〕台灣正逐步邁向高齡化，「虐老」案件恐逐漸增加並出現更多樣態，虐老除了真的被暴力對待外，疏於照顧、照顧品質不佳、棄養等也都涉及虐待；家庭照顧者關懷總會副主任張筱嬋警告，就長期照顧者的角度來看，長時間照顧老人的確會產生很多負面情緒，若沒有適時抒發和排解，有可能會出現暴力行為。

張筱嬋舉例，有一名個案是商業界女強人，後來母親因患失智症且身體行動不便，她辭職回家照顧母親，她原本自負在職場能帶領這麼多部下，照顧一個母親絕對不成問題。

張筱嬋說，但後來女強人面對失智症母親每天生活起居，狀況百出手忙腳亂，例如剛換好的衣服馬上就弄髒、要帶著上廁所、要照顧媽媽起伏的情緒，導致自己情緒常失控，「有時候一生氣，手就向媽媽揮過去了」，子女照顧者一定要學會適時排解壓力。

社會環境改變 啃老虐老樣態多元

伊甸基金會副執行長何天元也說，隨著社會環境改變，虐老的樣態情形變得更多元，一般有因長期照顧不堪負荷，而與老人有所衝突，還有因「啃老」依賴父母照養而發生的虐老、財產分配不均發生孫子輩虐老，或是外籍看護因為溝通不良的虐老行為等。

照顧長輩責任大 衍生棄養等問題

何天元說，現在社會老化程度越來越高，日後很有可能走向「老人照顧老人」，會造成照顧品質相對不佳的情形，青壯年必須扛下更大的撫養責任，經濟能力的下降、陪伴時間減少的同時，有可能演變成對老人的疏於照顧，進而甚至將老人棄養或送到安養中心就不管了。

長照保險+居家服務 分攤壓力

要預防這些狀況，何天元認為，一定要推動「長照保險」，讓老年人有更獨立且自立自足的照護資源及人力安排，但目前相關配套跟執行方式都還不夠明確；政府也應更積極宣導「居家服務」，透過運用政府及民間機構資源，讓家庭老人的主要照顧者可以獲得喘息空間，也應針對外籍看護人員進行更嚴謹教育訓練，有助減少文化差異及心理不平衡的情形出現。