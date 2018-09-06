關西機場水退 重啟至少要一週／「燕子」造成11死470傷 大阪受創最嚴重

2018-09-06

〔駐日特派員林翠儀、記者蕭玗欣／綜合報導〕強颱「燕子」自日本四國登陸，橫掃關西地區，因嚴重淹水而關閉的大阪關西國際機場，受困其中的五千名旅客與工作人員，在停電的機場內度過酷熱且飢餓的一夜後，昨上午起陸續經由水陸兩條路線疏運脫困。不過，機場跑道和部分航站大樓遭海水倒灌，聯外橋樑也嚴重受損，短期內恐難復原。「產經新聞」報導，至少需要一週才能重啟，大阪府知事松井一郎擔心，機場停擺將重創關西地區的觀光業。

停電沒食物 五千人受困一夜

因採訪颱風新聞而受困於關西機場第一航站的產經記者，寫下他一晚的受困經歷。他說，不時聽到轟隆聲和空橋鐵捲門被強風吹襲時的咔啦聲，航站管制區遭海水淹沒，停車場內十幾輛高級車全泡水。航站內的超商和土產店貨品被大排長龍的旅客一掃而空，許多沒有搶到座位的旅客席地而睡。停電造成空調停擺，自動販賣機也變成大型廢鐵。

有旅客透過社群網站宣洩不滿，呼叫自衛隊救援，但整個大阪有多達兩百萬戶停電，有網友在推特留言「大阪一樣很混亂」，請大家在非常時刻務必「珍惜電池」。受困機場的人員除三千名旅客外，還有兩千名工作人員，原本應該下班的工作人員因沒人可交接，被迫加班以回應旅客的不滿和需求。

一夜過後，機場營運公司緊急調派高速船，從水路將旅客接駁到對岸的神戶機場，並利用聯外橋樑未受損的上行車道，出動廿幾輛巴士接運旅客離開機場。

聯外橋樑修復需要數個月

關西機場重啟時間未定。據報導，跑道和航站恢復營運至少需要一週，聯外橋樑的修復則可能需要數個月時間。關西國際機場是西日本最大的玄關，每天有五百架次班機起降，出入旅客達八萬人，若機場長期關閉，大阪的觀光業將首當其衝，受到重創。

燕子四日中午於四國的德島縣登陸，五日上午已在北海道北西轉為溫帶低氣壓，官方統計迄今已造成至少十一人喪生，約四七○人受傷。其中大阪受創最嚴重，死者占了八人、傷者也有三二○人。

總統蔡英文昨透過推特貼文表示，頻繁遭遇自然災害的台灣人民感同身受，「日本的朋友，一起加油！」

颱風暴潮 導致關西機場大淹水

關西機場大淹水，中央大學大氣科學系副教授吳德榮解釋與「颱風暴潮」有關；該機場填海造陸、地勢平淺，又鄰近大海，強烈的西南風將海水吹進機場，導致嚴重淹水。

颱風暴潮指颱風中心氣壓低，常可將海水吸起，導致海面升高，當颱風接近沿海一帶時，配合颱風的強勁風力及海底地形的影響，造成迎風面海岸海水堆升而倒灌成災；這種由颱風引起的海水水位異常現象，也常對台灣沿海地區造成災害。