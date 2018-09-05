腰椎經皮隧道減壓手術 骨刺患者短期可下床

2018-09-05

記者吳亮儀／台北報導

85歲的黃爺爺半年多前因走路和久站時，臀部會麻、痛，甚至延伸到下肢，再過一陣子連站著都無法超過5分鐘、走不到百公尺就得休息，就診後，確認是第4到5腰椎滑脫併椎管狹窄，導致壓迫到神經。

腰椎狹窄（俗稱腰椎骨刺）發生率逐年增加，台灣每年約2萬到3萬件手術案例，好發在40歲以上的民眾，近年來超過80歲的患者也很常見。

基隆長庚醫院神經外科醫師昝文清說，腰椎骨刺是中老年人相當常見的脊椎退化性疾病，成因主要是長年姿勢不良及勞動造成，中老年人走路或站立時出現下背、臀部及下肢痠麻痛甚至無力，必須坐或蹲下來緩解症狀時，就代表可能有腰椎狹窄壓迫到神經的問題了。

昝文清說，若經醫師檢查確診是腰椎狹窄，先做復健、神經阻斷注射或熱凝療法卻治療無效時，就必須接受手術解除神經壓迫，否則一旦出現下肢肌肉萎縮失力、穿鞋會掉、常跌倒等情況時才手術，術後需花更多時間復健，且難復原。

清除更乾淨 保住脊椎結構

基隆長庚醫院神經外科發展「腰椎經皮隧道減壓手術」多年，是一種經皮穿入式的微創手術技術，利用單一傷口將內視鏡或導管在Ｘ光導引下，直接到達治療目標區，移除壓迫神經的關鍵病灶，解除神經的壓迫，使症狀改善。

昝文清說，「腰椎經皮隧道減壓手術」的特色是小傷口、術後傷口疼痛度低，短時間便可下床活動，骨刺病灶清除得更乾淨，最重要的是，能盡量保留住脊椎結構，不植入任何型式的人工支架、綁帶、墊片或各種軟硬式骨釘等永久性植入物，不犧牲腰椎原有的活動能力。

昝文清說，術後背架的需要性較低，尤其對於高齡、骨質疏鬆或洗腎等慢性病不適合接受大手術或植入支架骨釘的患者，更是一項改善症狀重要的治療方式。