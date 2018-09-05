嬰歪頭看人竟是斜頸 不治療恐肩胛骨歪斜

2018-09-05

記者邱書昱／新北報導

嬰兒總是歪頭要當心！一名3個月大的嬰兒強強（化名），脖子習慣性傾向左側，醫師評估是斜頸症，母親帶他去復健8個月，仍沒有改善，最後決定手術治療，且術後配合復健，才恢復正常。

嚴重導致視力減弱 學習力降

醫師提醒，斜頸症若不治療，未來除容易造成駝背、肩胛骨歪斜外，孩子也可能因長時間歪斜看東西，導致視力減弱、注意力無法集中、學習能力下降。

台北慈濟醫院小兒外科主治醫師陳克琦指出，斜頸又稱「歪脖子」，是兒科常見疾病之一，是嬰幼兒頸部的胸鎖乳突肌因某些原因導致構造異常、緊縮或結成硬塊，使患側脖子因受力變短，頭部傾斜於患側，造成頸部活動受限的情況，發生率約0.3%-2%。

陳克琦說明，斜頸最常見的症狀就是嬰幼兒的頭總是歪向同一側、頸部因肌肉纖維化出現雞蛋大小的硬塊，甚至左右臉、頭型不對稱，因此主要以症狀表現及觸診等作為診斷依據。

斜頸治療分為物理治療和手術治療兩種，陳克琦指出，每個寶寶的斜頸程度不盡相同，約有80%的孩子能透過在醫院、家裡勤做熱敷、頭部旋轉、拉筋等物理治療復健改善，但物理治療最佳的黃金治療時間是半歲以前，如果成效不彰，就會建議外科手術。

陳克琦表示，醫師替嬰幼兒執行斜頸手術時，會先在脖子上劃一道約2公分的小傷口，再以電燒方式將患部緊縮的胸鎖乳突肌切開，讓病童的脖子能自由轉動、消除硬塊，手術僅約30分鐘，術後仍必須由父母協助復健，通常嬰幼兒斜頸術後復發的機率低於1%。

陳克琦提醒，嬰幼兒脖子軟嫩，有時不易判斷是否歪斜，父母必須保有警覺心，以免延誤6個月的黃金治療期。