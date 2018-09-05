聽損戴助聽器矯正 恢復年輕「耳力」

2018-09-05

記者陳建志／台中報導

台中一名55歲黃姓女工程師，經常要到嘈雜的工地監工，近年來卻常因聽不清楚同事說話內容，要求「再說一次」，讓同事覺得故意找麻煩，甚至返家後開音樂放鬆，卻因為音響聲音太大被鄰居投訴，懷疑聽力有問題就醫檢查，才發現因退化出現「感覺神經性聽力損失」，經醫師建議配戴助聽器矯正，又恢復年輕時的好聽力。

亞大醫院耳鼻喉部部長田輝勣（讀音同基）表示，黃女士就醫檢查後，發現她無法聽到高頻的聲音，確診為「感覺神經性聽力損失」，因無法藉由藥物及手術治療，因此建議配戴助聽器，每天約戴6到8小時，洗澡、睡覺時可拿下，經矯正後，黃女士又可聽到細微的鳥叫、蟲鳴聲，不但改善人際關係，也恢復自信。

田輝勣表示，這名患者的症狀是因退化造成，一般民眾約從40至50歲開始，因耳朵的內耳毛細胞漸漸萎縮，聽力開始下降。她因為常處在噪音大的高風險環境，因而加速聽力的退化，甚至影響到正常生活。

田輝勣指出，遺傳、疾病、暴露於噪音中、老化等因素都會造成聽力受損，除了會影響聽覺清晰度、語言接收、聆聽專注度、身體平衡外，情緒、認知、自信心、人際互動也會受影響，甚至有研究發現，聽力受損會增加罹患失智症的風險。

他建議民眾，若發現自己或家人有聽力退化的現象，要儘快到耳鼻喉科接受檢查，經醫師評估後，再決定是否配戴助聽器輔助，對症治療才能有效改善聽損者的聽能，提升生活品質。