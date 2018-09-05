「橫膈上提」手術 解除陳年胸痛、腹脹

2018-09-05

文／林木源

68歲的林先生（化名）長期有腹脹、胸痛的毛病，他自認為與在田裡、果園工作時常吃饅頭、飯糰有關，因此，脹氣的時候就吃胃散以及在肚皮擦上涼涼的萬金油，感覺人就舒服多了。

由於本身有糖尿病、高血壓及高血脂病史，也定期在心臟科門診服藥治療，他覺得反正有乖乖吃藥，就沒把腹脹、胸痛當一回事。

日前老朋友邀他一起去做健檢，胸部X光檢查竟然發現十多年來腹脹、胸痛的原因不是饅頭、飯糰惹的禍，而是左側橫膈上提。

壓迫心肺 影響消化系統

橫膈上提是較為罕見的疾病，發生率僅約萬分之一。主要在於膈神經受損麻痺後所造成的，可能原因有外傷、感染及手術併發症等。

由於橫膈上提會壓迫心臟及肺臟而引起呼吸循環系統的症狀，例如呼吸窘迫、肺部感染等。

另外，由於腹內臟器（胃、腸等）位置升高，所以也會引起消化系統的症狀；此疾病產生的症狀輕重不一，嚴重者可導致呼吸衰竭，需插管使用呼吸器；症狀較輕者，可能引起消化道方面的不適。

因此，橫膈上提並非某種單一疾病的名稱，而是許多不同疾病或原因造成的一種異常變化，每個人的臨床症狀都不相同，有經驗的醫師，憑患者的胸腔X光片，就能大致診斷出橫膈上提；不過，醫師還是會參考患者的臨床症狀、身體理學檢查、側面的胸腔X光片、胸部電腦斷層，甚至支氣管鏡等，才能得到最確切而仔細的診斷。

林老先生自訴十多年前一次車禍外傷之後，就時常覺得腹脹及左胸疼痛，不過並無呼吸窘迫或喘息的情況，所以雖然症狀持續存在，他也「習慣」與之共存，不以為意。

無症狀的橫膈上提可不需要手術治療，但若症狀明顯者則需藉由外科手術方式，將上提的橫膈做重疊縫合術，加強其脆弱的部份，使其撐平不致發生反常的運動，讓橫膈下降歸回原位。

由於微創胸腔鏡手術的最新進展，橫膈重疊縫合術後將可消除橫膈上提所引起的呼吸及消化系統的不適，其手術的傷口小，術後恢復快，傷口疼痛減少，對病人來說，可減少接受手術的恐懼。

（作者為岡山秀傳醫院胸腔外科醫師）