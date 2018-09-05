文大遴委重組、校長重選 教部︰須符程序

2018-09-05

〔記者吳柏軒、林曉雲／台北報導〕文化大學校長出缺已逾半年，文大董事會因發生校長遴選爭議而未將新校長人選呈報教育部，遭教育部發出通牒，十一月若無新校長將依法指派。文大董事會近日決議將重啟校長遴選；但去年通過遴選而獲選的台灣科大特聘教授盧希鵬昨發聲明痛批，質疑文大重選是玩弄司法、傷害學校；教育部則強調，不論任何學校，校長遴選及重選都須符合程序。

文大前校長李天任去年請辭，文大啟動校長遴選程序，去年底選出台科大教授盧希鵬為新校長，不料文大董事長張鏡湖質疑遴選有爭議，堅持不簽聘書，雖一度遭教育部罰款，但張提出假處分勝訴，並更替部分董事會成員；文大董事會更在近日解散舊的遴委會，並重組新遴委會而重啟遴選程序。

當選人盧希鵬批踰矩 董事會︰歡迎他再選

盧希鵬昨發聲明指出，先前遴選並無違法，且遴選爭議仍有官司審理，質疑董事長是為避免十月底後將由教育部指派校長，竟重啟遴選，作法已踰矩，盼文大別重啟遴選，勿持續製造傷害。

文大董事會發言人張少騰表示，教育部來函要求十月底前呈報校長人選，但未要求要提報盧，亦無指示怎麼做才合法，因此董事會設定重啟遴選，並以十月底前選出為目標，八月廿二日通過解散原先遴委會，也著手重啟遴選程序，先對外公開一個月徵求校長候選人。張少騰說，我們對他不好意思，但不是說對不起，遴選爭議跟他並無關係，也歡迎盧再參選。

對於台大、高醫大、文大等校長遴選都傳爭議，高醫大、文大都已重啟遴選，教育部高教司司長朱俊彰表示，教育部處理原則都一致，必須要符合校長遴選相關規定，有爭議都需處理，文大一直沒將校長遴選結果報部，亦目前還在校內遴選作業階段，而依法，校長出缺半年內要補新校長，文大出缺校長迄今已逾半年，教部因此要求文大儘速完成校長遴選，否則將依法指派代理校長。