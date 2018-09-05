台灣海漂垃圾 塑膠類高達66％

2018-09-05

〔記者劉力仁、洪定宏、陳文嬋／綜合報導〕台灣島被海洋垃圾包圍，八成海域可見海漂垃圾，塑膠比例達六十六．三％，高雄紅毛港外海甚至發現污染物質的酚含量超標。

黑潮海洋文教基金會組織研究團隊於五月三十日從花蓮港出發，繞行台灣（含澎湖、小琉球及蘭嶼等外島）一周，針對沿途五十一個測點進行「塑膠微粒」、「水下聲景」、「水質溶氧」採樣檢測，七月中完成調查，台灣島四周八成海域可見海漂垃圾；此為台灣「藍色國土」建立海洋塑膠微粒第一份全紀錄，也首次收錄台灣海域環境聲景地圖。

黑潮基金會 完成海洋塑膠微粒首份紀錄

海洋大學海洋事務與資源管理研究所研究生邱靖淳參與調查，她解釋調查長度達六百七十公里，共記錄到六九八件垃圾，共八十七航次，七十六％航次目擊到海漂垃圾，其中塑膠比例達六十六．三％最高，主要為塑膠包裝、寶特瓶及容器，再來為保麗龍佔十七．二％，東北角、北海岸、蘭嶼海域垃圾密度高。

黑潮基金會執行長張卉君表示，「塑膠微粒」、「水下聲景」資料尚待整理分析，但嘉義、高雄、屏東、新北海域，海漂垃圾嚴重，為圾垃熱點，急需中央與地方政府投注資源合作。

環團憂垃圾問題嚴重 籲中央、地方正視

台灣珊瑚礁協會理事長孟培傑教授表示，全台沿近海重要河川出海口溶氧量檢測值，在環保署公告海洋環境品質標準規範之內，但紅毛港外海水質檢測酚含量高達每公升0.0123毫克，已超過環保署公告標準丙類海域海洋水質標準2.46倍（標準值為每公升0.005毫克以下） ，呼籲主管機關追查原因。

海洋委員會保育署長黃向文表示，紅毛港船舶出入很多，可能跟船隻排放廢水或壓艙水有關，但無證據，追查有困難，將研議建置檢舉查核機制。

高市海洋局長林英斌強調，海洋局在高雄海域設置三十多個監測點，以大林蒲海洋放流管口處為例，從二○一五年十一月到今年四月，都沒有檢出酚類，懷疑工業污水的海洋放流，或船隻排污造成，將加強檢測；環保局表示，檢視最近一年臨海林園大發工業區的海洋放流水質檢驗資料，酚類測值均低於排放限值，將持續監測臨海廠放流水質。