電熱式煙品沒人理 塞爆台北海關倉庫

2018-09-05

〔記者姚介修、吳亮儀／綜合報導〕繼電子煙之後，電熱式煙品也盛行，有旅客多次透過桃園機場海關闖關。目前電熱式煙品在台灣暫被視為「藥品」，不受菸害防制法規範，但須檢附人體試驗證明和各式申請書等才能向食藥署申請許可證，但尚無任何廠商來申請，因此所有的電熱式煙品都屬違法，累計桃機海關已暫扣該類電熱式煙品達五千多條。

不屬於菸品管制 大受癮君子歡迎

菸品歸類大致區分為傳統燃燒式捲菸、使用電子菸油的電子煙、使用改良式菸草的電熱式煙品等三大類。由於電熱式煙品使用時不會大量釋放煙霧及尼古丁菸味，加上未列入菸品管制，有人堂而皇之在室內吸食，旁邊的人也無從制止，頗受癮君子歡迎。

電熱式煙品到底算不算「菸品」，其實各國規範不一。ＷＨＯ認定為菸品，日本則未視為菸品，美國十月決定是否合法。食品藥物管理署署長吳秀梅說，電熱式煙品到底算菸品還是藥品很難界定，這算是新出來的東西，遊走在法律邊緣，目前食藥署暫時將它當藥品管理，和電子煙同樣的規範。

目前我國對電子煙的規範是：若含有尼古丁，屬偽劣假藥，依藥事法處理；若宣稱具「幫助戒菸」、「減少菸癮」或「減輕戒斷症狀效果」等醫療效能詞句，即使不含尼古丁成分，亦違反藥事法有關廣告之規定。若為電子煙外型似菸品形狀未含有尼古丁，則違反菸害防制法第十四條規定：任何人不得製造、輸入或販賣菸品形狀之糖果、點心、玩具或其他任何物品。

目前入境旅客攜帶傳統燃燒式捲菸與雪茄、菸絲等三項菸品，海關都有基本的數量限制，超量將沒入，如果沒有申報還要處以罰鍰。查獲電子煙則檢測有無含尼古丁，若有，依違反藥事法移送司法機關偵辦；若無，則移請地方衛生單位處置。電熱式煙品同樣歸類為藥品，但目前僅暫時扣留在倉庫，不僅旅客抱怨連連，海關倉庫也爆量。

台北關扣逾5千條 今年更節節攀升

根據台北關統計，從一○六年到今年八月底止，台北關共查獲一四七件電熱式煙品闖關入境案件，總共查獲五○八二條電熱式煙品，尤其以今年以來，查獲數量節節攀升。以日本零售價格每條電熱式煙品折合台幣約一千元至一千七百元計算，暫扣的菸品價值超過五百萬元，攜入國內地下市場轉售也有一定的利潤。

吳秀梅表示，對於電熱式煙品的規範未來會不會修改，還要再討論。

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