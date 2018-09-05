分級醫療見效 5醫學中心輕症數減四％

2018-09-05

〔記者林惠琴／台北報導〕為落實分級醫療，衛福部健保署今年七月起要求醫學中心、區域醫院門診量減二％，若未能配合下降門診的目標，超過部分不予給付，估計約八十萬人次受影響。據健保署統計，全台五家醫學中心首月就達標，區域醫院也有十七家達標，成效不錯。部分民眾對大醫院減診感覺不便，衛福部則呼籲生病先到基層院所就醫，有需要再轉診到大醫院。

檢視健保署數據，醫學中心、區域醫院門診量減二％新制七月實施後，全台十九家醫學中心，首月就有台北馬偕、亞東醫院、林口長庚、奇美醫院、慈濟醫院等五家達標，門診輕症就醫件數平均減少四％；八十三家區域醫院排除十二家非綜合科醫院，七十一家中也有十七家達標。

健保署長李伯璋表示，健保制度讓民眾就醫方便，但也造成輕症跑大醫院的現象，而大醫院過度收治輕症病人，不僅可能影響急重症患者就醫、浪費資源，也會導致血汗醫護。為了讓大醫院回歸收治急重症、鼓勵輕症到基層院所就醫，進而推動門診減量新制。

成大醫院七月起停止週六門診，新光醫院本週五起也將停止週五夜間門診，並將夜間與週六門診掛號費從一百五十元調高至一百八十元。各大醫院積極推動分級醫療措施，與同地區的基層院所結盟，若民眾生病先到基層院所就醫，病況有需要經轉診到大醫院，合作的大醫院通常有提供保障名額優先掛號、住院，並可省下部分負擔，當病況穩定後，再回轉至距離住家較近的基層院所追蹤，也可省下交通、排隊的時間，以及醫療費用。

此外，對於有需要到大醫院就醫的民眾而言，輕症患者減少，可望逐漸改善看病大排長龍的情形，縮短等待時間，提高醫療品質，更保障急重症患者的權益。