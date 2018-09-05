兒煮河豚肝孝親 老爸中毒險死

2018-09-05

〔記者張軒哲／台中報導〕不熟悉的水產品切勿食用！台中市陳姓男子在海邊捕獲一隻河豚，去除魚皮、內臟後煮熟食用，想到魚肝軟嫩，特別烹煮給七十四歲的父親吃，卻不知河豚肝臟有毒素。陳父吃下魚肝後旋即四肢麻痺，送醫急救插管，在加護中心以人工呼吸器維生，住院一週後才恢復呼吸功能，總算得以拔管出院。

四肢麻痺 送醫急救插管

光田醫院急診醫學部醫師簡旭霄表示，老翁被送達急診室時意識仍清楚，自述誤食河豚肝，全身麻痺。隨後在急診室毒性發作，病情惡化導致呼吸困難，立刻插管送往加護病房，轉由腎臟內科接手治療。

老翁指出，自己誤食河豚肝，僅約拇指指甲大小，吃完立即嘴麻，蔓延全身，四肢有如綁了鉛塊般沉重，意識清楚卻無法動彈，他趕忙問兒子：「剛剛吃下肚的是什麼魚的肝？」知道是河豚肝後，當下訓斥：「不知河豚有毒嗎？」

河豚毒素沒有解藥

河豚味美，但食用風險高，因此在日本僅有取得證照的廚師才能料理，台灣則無此限制。光田醫院腎臟內科主任楊得政指出，台灣海域常發現的河豚種類約卅多種，河豚的毒性含量、有毒部位依不同種類而定；一般來說，河豚的肝、腸、卵巢、精囊和皮膚通常最容易含有河豚毒素，且河豚毒素並不因烹調、高溫而消失，民眾不要擅自料理。

倘若誤食中毒，最初是嘴麻，接續就可能造成全身運動神經癱瘓，最後呼吸系統癱瘓衰竭窒息死亡。病程進展快速，且河豚毒素目前醫學上沒有解藥，只能採支持療法給予輸液加快身體代謝速度，嚴重時還必須緊急插管，並以人工呼吸器維生。若處理延誤，可能缺氧腦部受損，甚至喪命。

楊得政呼籲，不見得每個人都能清楚辨識河豚，稍有不慎，就可能發生像老翁危及性命的中毒狀況，民眾千萬別掉以輕心。