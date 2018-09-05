托育盟：政策放寬 教保員低薪難解

2018-09-05

〔記者林惠琴／台北報導〕為了改善少子化，行政院推動私幼或私托、保母準公共化，設定收費範圍、補助家長費用，並擬提高相關工作人員薪資，但托育政策催生聯盟昨召開記者會，直指衛福部為了衝業績，竟放寬私托調薪幅度目標，導致教保低薪問題難救。

托育政策催生聯盟指出，行政院今年五月記者會聲稱準公共化可改善教保人員薪資，私托每月投保薪資應達二．八萬元，三年內調薪至三萬元；但衛福部已放寬為三年內八成五員工投保薪資達二．八萬元，四年內百分之百。

托育政策催生聯盟強調，衛福部宣稱私托簽約率達四成以上，乍看政策成效良好，但背後代價是賠上原本的員工調薪幅度換來，教保人員血汗低薪問題，顯然不會因準公共化解決。

全國教保產業工會監事陳亮吟更指，照顧學齡前嬰幼兒教保人員與托育人員所學背景相同，教育部規定參與準公共化私幼業者，員工每人最低月薪應達二．九萬元，三年後更要調整為三．二萬元；反觀衛福部要求私托以二．八萬元為目標，薪資不平等。

衛福部社家署副署長祝健芳解釋，當時行政院記者會僅提供大方向，細節可行性仍待與各地相關單位討論後而定，並無放寬一事。

另托育政策催生聯盟表示，教育部針對參與準公共化的私立幼兒園設定收費上限，平均每月收費在八千至一萬元的園所，可與政府簽約；但發現不少業者過去向教育部登錄收費金額低報，若再加上才藝班或材料費等項目，可加入準公共化園所恐只剩原先估計的一半。

婦女新知基金會政策部主任覃玉蓉指出，該會日前針對幼兒園家長進行幼兒園托育經驗問卷調查，共計回收五六七份，近六成認為，就算政府補助費用，私幼仍會增加其他名目收費，開銷無法減少；另有七成六同意政府應強制私幼公布經會計師簽證財報，顯示家長不是盲目的消費者，清楚私幼金錢流向，攸關孩子可獲得的服務品質，因此政府應加強管理力道。

6成家長憂私幼多收費

托育政策催生聯盟呼籲，政府不能睜一隻眼、閉一隻眼鬆綁遊戲規則，藉以衝高準公共化業績，否則，提高教保人員薪資待遇、減輕家長負擔的目的，均將無法實現。