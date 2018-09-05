準公托上路1個月 4成私托簽約／私幼準公共化申請家數 教部15日公布

2018-09-05

〔記者林惠琴、林曉雲／台北報導〕零至兩歲準公共化托育政策上路至今一個月，逾四成私托與兩成保母已完成政府簽約，但與衛福部七成五私托、八成五保母的目標仍有段距離。

全國私托七八四家、保母約二．五萬人，零至兩歲準公共化托育政策指家長將孩子送托給政府簽約的私托或保母，就可獲得每月至少六千元補助。對於迄今簽約家數還不多，有業者分析，私托被要求不能漲價，卻要為員工調薪，保母也被要求一堆，卻無對等保障或福利，造成簽約意願低，最後就是懲罰家長，補助看得到、吃不到！

台灣保母總會常務理事范茶妹表示，政府新制決策過程未與私托、保母及家長充分溝通就匆促上路，限制收費、增加訪視保障家長，卻未考慮保母也要保障。像有家長出國、孩子托帶廿六天，或是家長工時特殊，上午四點到九點有托育需求等，總有非常規狀況，應保留彈性。加上中央、地方政府說不清楚內容，一變再變，也讓人因為不確定性更抗拒。

2成保母簽約 部分團體14日抗

目前新北市、桃園市、台中市、高雄市保母團體串聯，將於九月十四日集體請假，前往各地市府前「野餐」抗議，要求廢除準公共化、回歸原本補助方式；范茶妹指出，屆時自己也會參加。

衛福部社家署副署長祝健芳則強調，目前持續溝通中，相信簽約私托與保母會增加。

至於參加準公共化私幼家數有多少？教育部表示，申請期限到九月十五日，屆時才會宣布。國教署副署長許麗娟說明，私幼要成為準公共化幼兒園，必須符合收費等條件，十五縣市有七百多家私幼符合資格，但是否參加準公共化，由私幼業者自己決定。

家長：需要真正的公共化托育

兒福聯盟基金會主任李宏文則表示，保母加入準公共化意願低，應是因政府對保母要求增加，但福利砍，例如早期中央政府補助保母進修、健檢、投保公共意外險等，後來取消、改由地方視情況而定，付出與獲得不成比例；私托則是因限制不得調漲收費，且要逐漸為員工調薪，所以加入意願不高。

家中育有一歲九個月女兒的陳柏謙說，新制不只是找私托或保母的問題，對政府薄弱的監管機制也不放心，公共化或非營利化的幼托機構才是家長真正需要的。