中國製手持風扇 電池會爆炸

2018-09-04

台灣酷夏炎熱，消保處針對內含二次鋰電池的手持風扇檢測，25件商品中有2件中國產製商品品質不良。其中「SEMA」廠牌風扇馬達絕緣不足，溫度升高恐釀危險；「HANDY FAN」廠牌風扇鋰電池充電，更在3分鐘內即起火、爆炸。標檢局表示，2件危險商品已下架、停售。

消保官張英美指出，二次鋰電池須經驗證登錄並取得安全標章，但若商品非應施檢驗商品，內含電池無須經過安全測試，成為管理一大盲點，且抽測僅3件電池有驗證標識、12件未驗證登錄。經濟部承諾配合修改規定。（記者陳宜加）