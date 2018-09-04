今年7、8月共14颱 追平紀錄

2018-09-04

〔記者蕭玗欣／台北報導〕每年七到九月是台灣颱風季，中央氣象局統計，今年西太平洋七、八月份颱風數量多達十四個，是一九五八年有紀錄以來最多，打平一九九四年紀錄。氣象局表示，今年副熱帶地區海溫特別高，是過去少見的情況；專家則指出，今年氣候異常，太平洋高壓位置偏北，配合海水溫度相對較高，颱風數量相對較多。

七到八月西北太平洋上共有十四個颱風生成，不過，其中只有颱風瑪莉亞通過台灣北方海面。氣象局表示，今年颱風數量打平一九九四年的紀錄，起因今年副熱帶地區海溫較高、南海大低壓帶維持時間較長，有利於颱風發展。

副熱帶地區海溫升高 也導致日本熱浪頻傳

氣象局表示，海水溫度高不僅導致西太平洋颱風多，東太平洋夏威夷的颶風也特別多。以七、八月來說，副熱帶地區海溫平均約廿八、廿九度，雖然只比往年高出一到兩度，但以海溫來說已經是非常大的變化，這也是為什麼日本今年夏天熱浪頻傳。

氣象專家彭啟明指出，今年氣候確實較為異常，太平洋高壓位置偏北，台灣長時間被季風低壓盤據，配合海水溫度相對較高，導致颱風數量多。

至於未來幾天的天氣，氣象局表示，今天僅中南部沿海地區清晨偶爾飄雨，其他地區多雲到晴，山區有午後雷陣雨。高溫方面，北部感受上較為悶熱，上看卅五、卅六度，其他各地約卅三到卅四度。週三到週五台灣附近水氣稍增，午後雷陣雨範圍則擴大到各地，不排除有較大雨勢。

週末預估有一道鋒面在北部海面，有機會往南靠近影響台灣，成為入秋第一道鋒面，北部、東半部的雲量會稍微增多，高溫也會稍降，約廿八到卅一度。