登革熱延燒 新北增2例、中市4例

2018-09-04

〔記者林惠琴、蔡淑媛／綜合報導〕登革熱疫情還在延燒！衛福部疾管署昨公布再新增六例本土登革熱，包含台中市四例、新北市兩例。其中，台中市群聚感染已從開心農場延伸至社區，進入第二波疫情。新北市則是新莊區再增一例，土城區也出現首例個案，正進行病毒定序、確認是否與新莊群聚感染有關，預計今日會有結果。

新北土城出現首例 今確認是否與新莊有關

新北市新增個案為新莊區海山里五十多歲女性、土城區明德里五十多歲女性。其中，新莊個案發病前無瓊林里活動史，但住家及活動地與先前確診病例相近，確診第二型登革熱，研判與瓊林里群聚感染有關，目前住院中。土城區個案也是感染第二型登革熱、未住院，發病前活動史均在土城區。

台中市新增個案為三女一男，包含大里區兩例、太平區及北區各一例，介於二十多歲至六十多歲。其中，僅北區個案有開心農場活動史，其餘個案多有大里區活動史，研判開心農場群聚感染已延伸到社區，均與群聚感染有關。

台中登革熱疫情一開始從大里開心農場、鄰近的內新市場散播，現在也從發病個案住家區域散播。大里區祥興里已累計九名確診案例；太平區新光里在這次新增一名病例，未到過開心農場附近，而是在住家及北屯活動感染到，已累計三人確診，整個台中市都可說是高風險區域。

台中市衛生局代理局長陳南松並指出，北區病例自八月三日發病，發病前曾多次至開心農場，痊癒後於八月三十日自行至衛生所檢驗才確診，是開心農場群聚最早發病個案。

疾管署︰台中群聚感染 仍在控制中

疾管署副署長羅一鈞指出，台中市群聚感染已經進入第二波疫情，目前仍在控制中，將持續觀察到九月中旬。疾管署已協助台中市政府推動孳清導師團訓練計畫，預計九月中旬前可培訓三百名孳清種子師資，投入登革熱防治工作。

今年迄今共計六十九例本土登革熱，分別是台中市三十六例、新北市二十五例、高雄市三例、台北市與嘉義縣各兩例、桃園市一例。