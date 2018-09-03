防堵非洲豬瘟侵台／違帶中國肉製品 「含病毒」加重處罰

2018-09-03

〔記者林惠琴／台北報導〕中國非洲豬瘟疫情持續擴大，鄰近國家也拉警報！南韓旅客從中國瀋陽帶回豬肉加工品檢出非洲豬瘟病毒，我農委會發現，八月旅客違規私帶中國肉製品來台高達二百九十二件，除了肉乾、火腿等豬肉加工品外，更誇張的是還有人私帶生肉，已抽檢二十四件送驗，最快本週有結果，提醒民眾避免觸法，若肉製品檢出病毒，更研擬加重處罰。

8月查獲292件 24件送驗

以往查到相關違規肉製品會直接銷毀，因應中國非洲豬瘟疫情，抽檢部分送驗是否有非洲豬瘟病毒，預計最快本週會有結果。農委會防檢局副局長施泰華說明，旅客私帶中國肉製品來台，違反「動物傳染病防治條例」，可處三千元至一萬五千元罰鍰；若以包裹郵寄方式將疫區肉製品寄來台灣或走私活豬，一旦發現更要移送法辦，開罰至少五萬元，甚至可處七年以下有期徒刑。另正在研議若所帶肉製品檢出病毒，甚至在台造成疫情，可能要加重處罰。

中國今年八月三日遼寧省瀋陽地區首次出現非洲豬瘟疫情後，陸續新增河南省鄭州市、江蘇省連雲港市、浙江省溫州市、安徽省蕪湖市與宣城市等六個疫情點，有持續擴大趨勢，已撲殺超過三萬八千頭豬隻。

非洲豬瘟不是人畜共通傳染病，但為豬隻急性、惡性傳染病，且病毒存活力強，也沒有疫苗與藥物可用，發病率與死亡率可達百分之百。為防堵非洲豬瘟侵台，農委會日前宣布強化邊境管制，請相關單位協助加強查緝走私、查核疫區旅客行李等措施。

農委會副主委黃金城表示，已成立專案小組研議對策，也已與國內電信業者合作，對赴中國旅客發出簡訊提醒中國非洲豬瘟疫情發燒，不要前往畜牧場，並避免與畜牧相關人員接觸，也不要攜帶中國肉製品回台。