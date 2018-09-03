北市私中學雜費上限 明年解「凍」／教部所轄學校持續凍漲 將以其他補助政策協助

2018-09-03

〔記者蔡亞樺、林曉雲、蘇孟娟、廖淑玲、詹士弘、王俊忠、陳鳳麗、方志賢、曾迺強、林宜樟／綜合報導〕在少子化趨勢下，公私立高中職近年多次紛紛反映辦學成本壓力大、建議調漲學雜費，教育部所轄的公私立高中職學雜費自民國九十七年凍漲至今，但台北市教育局已同意最快十月提出北市私立高中職學雜費上限調漲方案。教育部官員分析，在少子化現實下，真正會調漲學雜費的學校應該很少，同時強調會以其他補助政策協助學校。

目前國立及一般私立高中職學雜費由國教署核定，台北、新北、台中、桃園等四直轄市的市立高中職及所轄私校，由各地方主管機關核定。一般公私立高中職的免學費政策，設有一百四十八萬元家庭年所得門檻，符合資格者，子女就讀高中職學費全免，高職建教班及技能班更加碼補助全免雜費。

少子化、成本攀升 私校凍袜條

公私立高中職校長們反映，學生來源減少，教育部又要求私校逐年調降班級人數，每班人數從五十多人調降到四十五及四十七人，但大環境的水電、物價、人事成本不斷攀升，私校最主要收費來源的學雜費卻多年未調，實在吃不消。

在全國高中職校長會議及北市教育局所舉行的公私立校長會議上，都有私校校長表達希望調漲學雜費，雲林縣各私立高中職也連署請求教育部准予調漲學雜費。南投縣私立普台高中校長林秋惠指出，近幾年的高中職校長會議，年年都有私立高中職建議調漲學雜費，但都沒有下文。

台北市教育局近日點頭同意，針對彈性收費上限四萬九七六五元這層「天花板」，最快十月提出調漲方案，擬明年、一○八學年度實施，約有十多所私校適用。北市九十二年通過實施彈性收費試行要點，學雜費上、下限規範在四萬九七六五元至一萬六○二○元。北市教育局長曾燦金表示辦學品質優先，因此有私校收費高昂還是有家長願意送孩子去讀，但私校兼具公共化與自主性，政府適時介入。

教育部次長林騰蛟表示，私立高中職學雜費這學年不調漲。對於有高中職喊漲學雜費，教育部國教署高中職組組長韓春樹表示，教育部會以其他方式增加對私校的補助，例如一○八課綱上路會補助老師鐘點費、學校設施設備費，今年也擴大補助私校學生工讀獎助金，及補助私校專案型計畫等等。

韓春樹也認為，若學雜費調漲，不是增加政府補助，就是變成要家長負擔，他認為在少子化生源減少的現實下，真正會想調漲學雜費的學校很少。

南市江姓家長說，生活困難，調漲學雜費將雪上加霜。嘉義民雄鄉連姓家長則說，不反對漲學費，但若調漲，教學品質與設備應相對提升。