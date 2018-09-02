柔軟伸展操 緩解肌無力症

2018-09-02

文／周晉逸

台灣肌無力症發生率約是1/10,000，屬於一種自體免疫疾病，女性好發年齡在20-30歲，男性則為50-60歲，女性患者和男性比約2：1。

肌無力症通常最容易先影響的肌肉群就是眼睛及眼瞼肌肉，還有口咽部的肌肉。所以眼皮下垂、複視、咀嚼無力通常最先表現。

肌無力症的症狀常是起伏不定的，通常在剛起床時體力最好，到了下午就漸漸感到疲累、眼皮下垂，常見會在持續運動一段時間後以及晚上症狀加重，休息一段時間後，症狀會趨緩。因此維持肌力、柔軟度、關節活動度以及搭配輔具是相當重要的課題。

在此提供病友及家屬們幾個於家中便可進行的簡單柔軟度伸展操及注意事項：

●火箭升空（圖1）：將雙手合十並且順勢持續往上延伸，雙手手臂在過程中盡量靠近耳朵，伸展保持30秒，當感到過於費力時，應立即停止。

●小腿大腿相見歡（圖2）：右手扶物站立避免跌倒，左腿向後彎曲抬起，手盡可能往臀部方向牽拉小腿，然後換邊進行，伸展保持30秒，感到過於費力時，應立即停止。

●家中易濕滑環境（例如：馬桶旁、淋浴間）可加裝握把、扶手，因為病友有可能會時常喪失力氣而跌倒，要小心。

●盡可能減輕生活壓力，放鬆身心，因為壓力容易致使肌無力症的症狀惡化。

●進食採用少量多餐的方式，才不至於因為長時間咀嚼到後來變得疲累且沒有力氣，將飯菜煮軟一點或半流質食物均可便於進食。

●確保充足的睡眠，病友們每天晚上至少要有7小時的睡眠，白天若是感到疲累，最好能騰出半個小時的午休時間。

（作者為台南復健科診所職能治療師）