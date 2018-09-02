夫妻一起做中醫調理 一年半好孕到

2018-09-02

文／張心寧

42歲的李小姐，結婚一年努力做人，但肚皮仍遲遲沒有消息；到婦產科檢查並無任何異狀，但先生精蟲活動力略不足，所以就決定一起到中醫來調理。

經過醫師把脈問診及評估體質與焦慮指數後，綜合分析出李小姐在陽虛、氣虛、肝鬱的分數較突出，而先生則是較為氣虛；建議用中藥調理，並且配合基礎體溫的測量判斷較佳受孕時間並檢視治療療效。兩人規律在中醫調理，起居坐息都十分正常，一年半後自然懷孕，之後順利產下一子。

來中醫求診的不孕症患者以女性為多，須先排除是否有子宮卵巢病變的異常，如子宮肌瘤、巧克力囊腫、輸卵管阻塞、陰道子宮先天結構異常等，所以建議仍應至西醫婦科做檢查，如超音波、輸卵管攝影及抽血檢查等，並且也應同時進行男方精蟲檢查，視情況配合中醫治療，才能取得最大療效。

中醫認為，臟腑氣血失調，是造成不孕症的主要原因；而臟腑中又以肝、脾、腎與生殖最相關；腎藏精、主生殖，為先天之本，若先天不足、或房事不節或久病勞累，均會造成腎虛，另外高齡也是較易腎虛；脾為後天之本，若脾胃虛弱，常會造成氣血不足；而肝臟血、主疏泄調暢情志，若是壓力大、情緒差，常造成肝鬱而氣血失調影響月經。

男性不孕多為氣虛型或腎精虧損型。依證型選用補中益氣湯、五子衍宗丸、八味地黃丸、左右歸飲加減治之，增加精蟲數目與精子活動力。緩解情緒壓力、避免經常性的熬夜及抽菸、以及飲食營養的均衡都很重要。

女性首重調經，以月經週期療法配合基礎體溫表，正確的使用各種中藥，療效最顯著。經後期（月經週期第5-10天）以調補腎陰、養血為主；而排卵前期（週期第11-14天），除了調補腎陰以外，需溫腎陽及調氣活血；經前期（週期第15-24天）須以補腎陽為主；行經期（週期第1-4天）則以行氣活血為主。

針對不同體質證型給予適當的湯藥治療，才能達到最佳效果。

現代人的生活型態較以往步調快、壓力大、外食比例高，高齡結婚者也越來越多，不孕症的問題也漸趨普遍。

除了求助於現代醫學及中醫調養外，也要有充分睡眠、均衡飲食、適當紓壓及規則運動，夫妻雙方互相支持、一起努力更是幸福的關鍵。

（作者為基隆長庚醫院中醫內科主治醫師）