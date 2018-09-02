水冷式射頻療法 減輕骶髂關節痛

2018-09-02

文／陳建民、陳瑩潔

67歲林太太因坐骨神經劇痛且服用止痛藥效果不佳而就醫治療。在此之前，她就因骨質疏鬆症，導致壓迫性骨折及腰椎滑脫，且曾在其他醫院做過傳統腰椎骨釘置入及融合手術。

傳統脊椎手術造成她腰椎沾黏嚴重、肌肉組織破壞多，且置入多節骨釘，也導致她下背痛及坐骨神經痛加劇，疼痛指數高達8分（總分10分）！

林太太覺得很沮喪且憂傷，經診治後確診她是骶髂關節痛，可以使用水冷式射頻神經阻斷手術治療，來治療長期疼痛問題。

林太太在接受治療後，隔天下床活動，疼痛的情況改善許多，止痛藥劑量也減少，大幅改善生活品質。

新式神經阻斷治療 止痛藥劑量也減少

骶髂關節主要是支撐脊椎最下面的關節，由左右兩側的髂骨和薦骨關節構成，為全身承受最重的關節。林太太可能因長期姿勢不正常，或脊椎長節融合手術後受力不均導致骶髂關節發炎，產生走路時疼痛或下背痛。一般先做藥物治療止痛，現有新式治療方式：水冷式射頻療法。

水冷式射頻療法是經由表皮插入一內含水冷系統的探針，對病患疼痛部位的疼痛感受器進行干擾破壞的一種非手術性治療。較傳統的射頻治療針可產生8倍更大、更完整的治療範圍，針對特殊部位的疼痛可以有較佳的疼痛緩解效果。

探針前端溫度最高達80度，可阻斷燒灼一些細小的感覺神經，使疼痛感下降；此療程約需30至45分鐘，在開刀房內進行，幾乎沒有傷口、幾乎不出血、不需住院，局部麻醉即可手術，因此副作用少，還可以重複施行、針對不同疼痛部位進行個別處置。

雖然治療成功率高，但也有可能因患者工作型態與姿勢保養的因素，導致半年至1年後復發，需再度接受治療，不過患者可避免長期吃藥副作用，與長期復健的不便，進而改善生活品質。

不過，這項治療僅是治療疼痛的方法，無法完全取代需脊椎開刀的手術治療，如脊椎滑脫、脊柱狹窄、脊椎側彎、骨刺及脊椎椎間盤突出等結構方面的問題。

（作者分別為彰化基督教醫院神經外科主治醫師、個案管理師）