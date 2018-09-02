南迴公路拓寬 明起夜間封路5天

2018-09-02

〔記者王秀亭、陳彥廷／綜合報導〕南迴公路拓寬工程持續進行，因應工程需要，台東縣南迴公路新香蘭（台九線四○七．八公里）至金崙大橋北端（台九線四一三．五公里）將實施吊樑工程，因需動用大型全吊式吊車，三日至七日深夜至凌晨將封閉道路施工，為便利台東農產品運輸，期間每日凌晨二至三時開放通行，大武警分局呼籲用路人注意。

運輸農產品 每日開放1小時

大武警分局交通組長蔡清良說，吊車基座十公尺寬，該路段緊鄰山壁，只有原路面可供停放，必須封路施工。封路施工時段從三日至七日每日深夜十一時三十分起至隔日上午六時，考量凌晨車輛通行需要，每日凌晨二至三時開放通行，七日深夜起恢復雙向通車。

蔡清良指出，若第一階段至七日未完成施工，預計九月十至十四日實施第二階段道路封閉。

因應工程需要，金崙大橋北端（台九線四一二．六公里至四一三．五公里）有九百公尺路段即日起實施二十四小時單線雙向管制，該段工程預計中秋節前完成，中秋連假後會實施第二階段單線雙向管制；台九線大鳥段（四三一至四三二公里）同樣因工程需要，實施單線雙向管制。

另，為配合鐵道局辦理南迴電氣化工程，台鐵昨天開始實施第三階段公路客運替代運輸，時間從昨天到十二月廿七日，逢週一到週四及週六每天晚間七點到隔天早晨六點停駛客運列車，改由公路替運。

鐵道局指出，替運路線共分為高雄往返台東、潮州往返台東及潮州往返枋寮三條路線，時刻表可上官網查詢，歡迎民眾多利用。