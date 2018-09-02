長榮集團慶50週年／企業跨海陸空 優質服務再升級

2018-09-02

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕長榮集團走過五十個年頭，昨日於張榮發基金會舉辦慶祝酒會。長榮國際公司董事張國華致詞時感謝合作夥伴及全體員工，五十年來與長榮共同打拚奮鬥，成就今日長榮規模，期許秉持創立的初心，與時俱進，期望六十週年時能再齊聚一堂，往百年邁進。

董事張國華感謝夥伴及員工打拚

昨天慶祝酒會，由已故創辦人張榮發長子張國華、三子張國政率集團各公司董事長、總經理一同切下五個大蛋糕，歡慶長榮集團成立五十週年，除集團旗下各經營團隊、員工代表參加外，還有交通主管官員、海空運客戶及供應商，以及來自全球五十餘國的合作夥伴等上千人參與，場面溫馨隆重。

新竹縣尖石鄉嘉興國小暨義興分校合唱團小朋友也獲邀到場表演，以天籟美聲唱出擁抱世界、促進美好生活的熱情。

長榮集團從海運起家，創辦人張榮發於一九六八年九月一日創立長榮海運，雖曾遭遇火燒船、公司借貸無門、國際運費同盟封殺及打壓等困境，仍藉由一艘十五年船齡的雜貨船「長信輪」，為集團奠下發展基礎。

一九七二年開闢台灣第一條遠東—中東定期航線，將貨物運到中東地區；一九七九年以獨立船公司身分，開闢遠東—歐洲全貨櫃定期航線，是全球第一家打破遠歐運費同盟壟斷的船公司；一九八四年開闢環球東西雙向全貨櫃定期航線，隔年躍居全球最大貨櫃船公司。

海運打下基礎後，總裁張榮發希望將運輸服務觸角延伸到航空業，於長榮海運成立二十週年酒會時，宣布設立長榮航空，為台灣首家民營國際航空公司。張榮發曾說：「長榮航空雖然無法像長榮海運成為世界最大航空公司，但一定要成為全球最安全及服務品質最佳的航空公司。」長榮航空成立初期，在飛安、服務軟硬體建設投注鉅資，一九九一年飛上青天後，短短幾年航點遍布亞、歐、美、澳各大洲，成長快速，今日長榮航空在全球飛航安全及服務品質評比皆名列前茅。

長榮集團除海空運相關產業外，還跨足航太科技、國際連鎖酒店及鋼鐵製造等領域，是一個海、陸、空全方位的企業集團，未來長榮集團也將持續以「創造利潤、照顧員工、回饋社會」的經營理念向前邁進。