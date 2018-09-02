油價走揚 公路客運業者喊漲

2018-09-02

起跳價擬從25元漲到33元 公總中旬討論

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕汽柴油本週估計調漲○．五元，除騎車、開車民眾成本增加外，客運業成本也將大幅增加，業者要求漲價聲響起。

中華民國公共汽車客運商業同業公會全國聯合會秘書長謝界田表示，今年七月已提報檢討跟營運相關的十八項成本，運價可調漲約三十％，起跳票價可從二十五元調至三十三元，預計九月中旬公路總局將開會討論。

7月已提報18項成本增加

客運十八項成本包含燃料、附屬油料、輪胎、車輛折舊、行車人員薪資等，檢討較費時，九月業者除與公總探討油價問題，另外可決定是否先依客運臨時調整機制，申請調漲公路基本運價，預估公路客運起跳運價至少增加一至兩元。

客運公會去年申請檢討運價未果，今年七月重新提出，客運公司計算後認為運價上限可調漲近三十％。公總回應物價雖提升，但相關設備更耐用，車輛載重也較以前高，成本究竟是增加還是減少很難說，不過九月中旬確實將開會討論，估計行政程序要花兩個月時間，並非短時間可決定新運費。

公總︰成本是增或減很難說

不過，若油價上漲或下跌到規定門檻，客運業還有臨時調整機制可即時進行票價調整，油價下跌時，客運業者須於兩週內調降票價，但上漲時，兩次調漲中間，需間隔四個月。

今年一月客運已調漲一次運價，六月再送遭公總「柔性勸說」作罷，客運公會預計九月再申請調漲運價，若本週油價調漲幅度納入平均油價計算，預期基本運價可從二．九七元，往上調漲約三％，票價調漲一至兩元。