國中自然教學變革 減計算增實作

2018-09-02

12年國教新課綱審議 自然領綱今可望通過草案

〔記者林曉雲／台北報導〕明年即將上路的十二年國教新課綱，國中自然領域教學將有重大改變！

觀察、理解、動手操作 新學習精神

教育部昨天召開課審大會審議「普通高中及國中小自然領綱」案，國中是審查重點，新課綱大幅減少複雜計算，且要求國中應有三分之一節數為「實作體驗課」，改變長久以來國中自然課「重計算」的學習方式，改以「觀察、理解、動手操作」學習物理、化學及生物等科，以符合十二年國教強調素養導向的新教學時代。

教育部長葉俊榮因亞運出國，昨天課審大會由次長林騰蛟主持，進行自然領域的第二輪審查，今天可望通過自然領綱草案，並接續審查技術型高中商業與管理群課綱草案。

課審委員李雅菁表示，依新課綱，國中自然領域教學節數是一週三節，比目前一週四節或五節減少，課審大會要求配合總綱節數，刪減部分內容，過去有繁複計算的內容，如比熱、力學的計算，新課綱具體規範不涉及繁複的計算，減輕學習負擔。

教學回歸「概念理解」 非大量計算練習

李雅菁指出，實施要點特別規範，國中應有三分之一節數為實作體驗課；普高也特別強調探究與實作課程，不得少於部定必修課程學分的三分之一，實作設備應該要在明年八月新學年上路前備齊。

課審大會委員謝國清表示，現行國中自然領域教學有太多計算，考試也注重計算題，因此在自然領綱很多部分，會加註以「不涉計算」方式，引導十二年國教自然教學回歸「概念理解」，而非大量計算練習。

性別平等 將強調現代女科學家故事

課審大會學生委員蕭竹均直指，學物理、化學和生物都在學計算，理化課是很多國中生的惡夢，新課綱大幅刪除計算，例如物理在學「加速度」時，現在要大量計算，新課綱改成要求學生理解加速度的理論和看懂圖表；過去學習電流電壓，必須大量計算幾安培，新課綱則要求學生實際使用三用電表或伏特計、安培計等儀器測電流電壓，「觀察」電阻的特性，但不涉及電阻串及並聯公式計算。

新課綱也加入性別的概念，自然科學過去被視為是男性擅長領域，新課綱將強調現代女性科學家故事，改變「男理工、女文組」刻板印象。