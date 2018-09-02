業務小妹靠「月事革命」翻轉

2018-09-02

〔記者楊綿傑／台北報導〕研究月經也能出頭天！

女性生理期時，常擔心外漏及悶熱，七年級生業務小妹史文妃與曾獲德、日設計大獎的夥伴陳苑伊，以女人同理心出發，耗時近兩年，花光所有積蓄還負債，設計出兼具舒適與環保的「吸血月亮內褲」，引發市場熱烈反應，也獲台灣知名創投Appworks選為年度廿五強創業團隊。

借百萬 2年研發出月亮內褲

「一直對月事產品有興趣。」史文妃說，就跟一般人喜歡繪畫、音樂、科學一樣，她的碩士論文都研究相關題目，還到處跟同學、老師介紹。

史文妃本來只是廣告公司領廿二Ｋ的業務小妹，因緣際會進入月事產品「月釀杯」團隊，協助完成募資計畫。在前老闆啟發之下，她與月釀杯產品設計師陳苑伊合作栽入吸血月亮內褲的研發。

史文妃提到，衛生棉易悶熱也有環保問題，棉條跟月亮杯又必須克服塞物體到體內的心理障礙，「所以想做一款能夠吸血的內褲」。

「吸血月亮內褲」外觀跟一般內褲一樣，採機能材料，將多層吸收、排汗、防漏材質設計在褲襠交疊間，功能近似嬰兒尿布一樣，可以吸收外漏，又能蒸散濕氣，吸收面料採抑菌材質，不易滋生異味，易去污布面也可用肥皂手洗或套袋丟洗衣機，使用方便。

史文妃回憶，尋找適合布料就花了一年時間，後續申請成立醫療材料公司、行銷、業務合作等，她跟陳苑伊一個人得當五個人用，積蓄幾乎花光，還借貸超過百萬，如今總算有成果。