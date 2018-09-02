依病史調整 癌症篩檢擬個人化

2018-09-02

國健署擬放寬篩檢頻率 降低癌症發生率及死亡率

〔記者吳亮儀／台北報導〕我國在二○一○年推出包括子宮頸癌抹片檢查、乳癌Ｘ光攝影檢查、口腔癌黏膜檢查和大腸癌糞便潛血檢查的「四癌篩檢」，至今已累積四千萬人次使用；國民健康署正研議癌症篩檢走向「個人化」服務，依個人病史等做調整，可能放寬篩檢頻率。

四癌篩檢已4千萬人次使用 但有限制

「四癌篩檢」各自有年齡限制和資格，符合資格者就可做免費篩檢。國健署癌症防治組科長陳美如說，以子宮頸癌為例，子宮頸癌主要是感染人類乳突病毒所致，目前我國卅歲以上有性經驗的婦女每年可做一次篩檢，但近年來國際上已發展檢測人類乳突病毒（HPV Testing）技術，美國預防醫學委員會（USPSTF）建議，卅歲到六十五歲女性每三年做一次抹片檢查，如合併人類乳突病毒檢測，可延長為五年。

陳美如說，英國有些乳癌篩檢政策是三年一次，我國是兩年一次，我國大腸癌篩檢也曾在二○一四年時放寬年齡，從未滿七十歲增加到現在的未滿七十五歲。

根據國健署統計，以子宮頸癌為例，自一九九五年起推動子宮頸抹片檢查後，已使子宮頸癌發生率及死亡率下降約七成。國健署組長吳建遠說，國際癌症研究結果顯示，每年一次或每三年一次子宮頸抹片檢查，可降低子宮頸癌累積發生率逾九成。

吳建遠說，目前規劃配合國際實證和趨勢，與專家、相關醫學會及民眾代表共同研議對婦女更有利、成本效益好的方案。

結合健保資料庫 減少非必要的篩檢

吳建遠說，癌症篩檢可結合健保資料庫，針對個人病史、潛在疾病及過往篩檢結果，提供個人化篩檢方案，除能有效利用有限醫療資源外，更減少非必要的篩檢造成困擾。

陳美如說，我國比較特殊的篩檢是口腔癌篩檢，因為台灣人特有的嚼檳榔習慣，非常容易造成口腔癌，因此提供卅歲以上有嚼檳榔（含已戒檳榔）或吸菸者、十八歲以上有嚼檳榔（含已戒檳榔）原住民，每兩年一次篩檢。