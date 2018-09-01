三酸甘油脂超標100倍 罕病女嬰血如煉乳

2018-09-01

記者吳亮儀／台北報導

一名僅出生21天的小女嬰因高燒不退，住院抽血時竟發現血液灰白如煉乳狀、濃稠地幾乎無法抽血，驗血後三酸甘油脂數據竟高達兩萬多毫克，是正常值200毫克的100倍以上。

台北榮總兒科團隊指出，這名女嬰罹患的是非常罕見的隱性遺傳疾病「脂蛋白酶脂解酵素缺乏症」，因體內脂質無法代謝導致堆積在血液中，因此血液抽出來會像草莓奶昔、煉乳的樣子。

台灣發生率不到百萬分之一

台北榮總遺傳代謝科主任牛道明說，越南籍媽媽當時帶女嬰來住院時已經高燒、腹脹，且呈現休克，還併發嚴重急性胰臟炎，生命垂危。

牛道明說，這是極為罕見的先天性遺傳疾病，台灣的發生率不到百萬分之一，越南甚至沒有正式報告，應也極為罕見，沒有及時處理大概沒有存活機會。

換血搶救 改喝特殊配方奶粉

台北榮總遺傳代謝科醫師楊佳鳳說，女嬰父母都是越南籍、媽媽略通中文，然而治療仍然需要父母同意與理解，為了確保家長理解孩子病況，甚至開了Google翻譯，把病況轉換成越南文，溝通花了3倍以上時間。

醫療團隊不眠不休地換血搶救，最後成功在24小時內，讓三酸甘油脂降到正常值，女嬰如今也滿月，可以正常進食；之後仍要密切注意脂肪攝取量，且使用特殊配方的奶粉。