《謠言終結站》鹿胎盤讓腫瘤變良性？ 無稽之談！

2018-09-01

記者張聰秋／彰化報導

網路流傳指稱「吃鹿胎盤可促進細胞再生，使腫瘤細胞變良性，對抗癌症」，對此傳言，醫師和養鹿業者均駁斥。醫師強調，相同的再生細胞才能分化成相同的細胞，鹿細胞不可能再生分化為人類細胞，網傳療效根本是無稽之談。

「網傳謠言和商行包裝術騙很大！」彰化基督教醫院內科部血液腫瘤科主治醫師張正雄指出，再生細胞和細胞老化是兩碼子的事，口腔膜和血液細胞能再生，可是腦部、心臟等人體器官的基因，會隨年紀而老化，再生細胞和避免老化的細胞不能混為一談。

張正雄說，細胞再生只能經由注射進入血液，服用等於吃進肚子就消化了。癌症的化學治療是把人體好的和壞的細胞全部殺死，再由血液注射再生幹細胞，醫學上相同細胞會分化出相同細胞。由此可以簡單推理，如果用鹿胎盤的幹細胞真能治療人的癌症，人不就變成鹿？那豈不是太可怕了！

恐加速癌幹細胞增生

衛生福利部彰化醫院放射腫瘤中心主任醫師賴易成表示，腫瘤內有癌幹細胞，抗癌失敗常是因為癌幹細胞沒被殺死；動物胎盤內含有幹細胞及生長因子，如果服用，其生長因子會不會反而加速癌幹細胞的增生，有助於腫瘤的生長？需要進一步研究。但他擔心的是，使用胎盤可能適得其反，目前沒有直接或間接證據能證明鹿胎盤可治療腫瘤，在臨床上也沒有使用。

曾榮獲十大傑出專業農民的神農獎得主廖彬興，擁有30年的養鹿經驗，他說，小鹿生下後約半個小時，體內會排出胎盤，味道會引來掠食者，通常在小鹿落地站立起那一刻，喝到第一口初乳，母鹿很快就會舔乾胎盤，自己吃掉胎盤，根本沒有那麼多鹿胎盤可以使用。

他認為，進口母鹿胎盤過於強調療效，會遭到衛生局開罰，但究竟有無臨床試驗研究和抗癌效果？他並不清楚，但他提醒消費者不要被誇張療效給騙了。