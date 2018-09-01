每10分鐘跑廁所 粉領族丟工作

2018-09-01

記者蔡淑媛／台中報導

一名29歲粉領族5年來一直有解尿困難的困擾，但因沒有性經驗，覺得看婦產科醫師很害羞，一直未就醫，今年更惡化，頻尿又尿得慢，每10分鐘跑廁所，而且聽到水聲就有尿意，最後也丟了工作，就醫才發現是尿道狹窄所致；另一名80歲阿嬤也是嚴重頻尿，一天要跑幾十次廁所，坐立難安，結果是子宮脫垂引起解尿困難。

羞於就醫 愈來愈嚴重

茂盛醫院婦女泌尿科主任謝卿宏指出，婦女解尿困難，出現頻尿、尿得慢、尿不乾淨、要用力尿等症狀，致病原因很多，包括：老化、手術和子宮脫垂、膀胱腫瘤或結石等問題造成，許多婦女卻羞於就醫，他強調，解尿困難不會自己好，只會愈來嚴重，必須及早就醫。

尿道狹窄 頻尿又尿得慢

謝卿宏說，婦女正常排尿約每2、3小時如廁，每次尿量至少350CC，但這名粉領族每10分鐘就要如廁，解尿時，尿流量小且慢，要用全身力氣解尿。有時只有46CC卻要尿上3分鐘，也尿不乾淨，聽到水聲就有尿意，連晚上也一直跑廁所，無法成眠，最後也因此丟掉工作。

膀胱頸長期發炎 長出瘜肉

這名患者就醫接受檢查後發現，她的膀胱頸可能長期發炎刺激，長出瘜肉，也造成尿道狹窄，切除瘜肉後，要再接受9次尿道擴張治療才能完成療程，目前已做3次，解尿已經大幅改善，也找到新工作了。

另一名80歲的彭阿嬤也長期頻尿，不管是白天或晚上一直跑廁所，老覺得尿解不乾淨、膀胱脹，今年症狀加重，陰道感覺有垂墜感和凸出物，連躺著也很難過，覺得「比生孩子還痛苦！」就醫才發現是中重度的子宮脫垂，子宮掉出陰道，連膀胱也一起掉下折到而疼痛不已，接受復位手術後恢復正常，解尿和疼痛問題都一併消失。

謝卿宏提醒，如果出現尿流細小、解尿速度慢、解尿量不多、尿解不乾淨、須用力解尿、頻尿、尿失禁等問題，應盡早就醫。